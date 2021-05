El PPCV presenta una iniciativa en Les Corts para que se rechacen los indultos a los presos del 'procés'

Ortiz critica a Puig: "Nuevamente se muestra sumiso ante Sánchez a diferencia de otros barones del PSOE que sí han alzado la voz"

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'popular' en Les Corts Valencianes ha presentado una iniciativa parlamentaria en la que insta a los grupos del parlamento valenciano a manifestar su respaldo a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y en la que se pide también al Gobierno de España "que no conceda el indulto a los independentistas catalanes condenados". El PPCV afea al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, su respaldo a los indultos, la "sumisión" a Pedro Sánchez y que no "alce la voz" como otros barones socialistas.

La síndica del grupo, Eva Ortiz, ha señalado en un comunicado que la Carta Magna es "garante de la integridad y unidad de la nación y del estado de derecho y la democracia en nuestro país", al tiempo que ha mostrado también su respaldo "a la labor que realizan todos los días los diferentes tribunales de justicia españoles".

La portavoz 'popular' ha indicado que en democracia "nadie puede permanecer ajeno a la Ley" y ha recalcado que los políticos independentistas catalanes cumplen condena dictada por el Supremo con penas que oscilan entre los nueve y 13 años de prisión, así como a penas de inhabilitación.

"Organizaron un referéndum ilegal con el objetivo de separar esta comunidad autónoma del resto de España y quebrar la indisoluble unidad de nuestro país que reconoce nuestra Carta Magna. Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal república catalana", se recoge en la iniciativa.

El documento presentado en Les Corts recuerda también que, en el momento de conocerse la sentencia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "garantizaba tanto a la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se iba a cumplir en su totalidad" puesto que "nadie está por encima de la ley" mientras que otros miembros de su Gobierno defendían que las penas impuestas debían cumplirse íntegramente.

Y ahora reprocha que en 2021, "el presidente del Gobierno de la nación y su Gobierno no esconden su voluntad de indultar a unos condenados que no solo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento, sino que han dejado claro que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos".

"Ante la gravedad de esta acción que pretende el Gobierno de indultar a los independentistas condenados, incluso con el criterio contrario que mostró la Fiscalía hace meses y del Tribunal Supremo hace solo unos días, nos vemos en la obligación de presentar esta iniciativa para reiterar el respaldo a la Constitución y nuestra oposición a los indultos", ha indicado Eva Ortiz.

"ACTO DE SUMISIÓN A SÁNCHEZ"

La síndica ha mostrado su inquietud por la postura del President de la Generalitat, Ximo Puig, "que se ha mostrado favorable a los indultos en un acto más de sumisión ante Sánchez". "Puig es incapaz de plantarse ante nada que proponga su jefe, a diferencia de otros barones socialistas que han alzado la voz para condenar esta artimaña", ha concluido.