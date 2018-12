PPCV ve a Bonig gobernando con mayoría absoluta y "pactando con quien se una a un programa razonable"

Publicado 04/12/2018 15:17:31 CET

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha manifestado que ve a la presidenta de su formación, Isabel Bonig, "gobernando con mayoría absoluta" tras las elecciones autonómicas de 2019 y "hablando con todo el mundo y pactando con quien se una a un programa de gobierno que sea razonable para esta comunidad".

Ortiz se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, preguntada por si en caso de que se repitieran los resultados de las elecciones andaluzas en la Comunitat el PPCV pactaría con Cs y VOX.

Al respecto, ha indicado que el PP a lo largo de esta legislatura ha dejado "negro sobre blanco" y "se ha ofrecido a hablar con todo el mundo y ha ofrecido pactos a Ximo Puig en muchas cuestiones como la educación o la financiación". "A partir de ahí, hablar se habla con todo el mundo porque es lo razonable. El PP ha hablado con todo el mundo y hablará siempre con todo el mundo. Hablar es pactar y negociar y eso ya se verá", ha señalado.

No obstante, ha admitido que ve a Bonig "gobernando con mayoría absoluta" y "hablando con todo el mundo y pactando con quien se una a un programa de gobierno que sea razonable para esta comunidad y con unos pilares básicos como la bajada de impuestos, acabar con las listas de espera y la no hay discriminación en función de la lengua que hablen o el lugar en el que vivan".

Insistida por si ella se encontraría "cómoda" pactando con la formación que lidera Santiago Abascal, ha puntualizado que lo que no tiene "delante ni encima de la mesa" no lo valora como una realidad. "Dentro del PP hay diferentes almas que convivimos y esa es la grandeza de este partido y por eso somos el primer partido en este país y ganamos las elecciones en la Comunitat. Cuando llegue el momento de sentarse a hablar valoraremos qué cosas son las que nos unen y cuáles nos separan y si nos unen más que nos separan podremos llegar a acuerdos, pero no solo con este partido, sino con cualquier partido del arco político", ha aseverado.

Respecto a los resultados de las elecciones andaluzas, ha considerado que "se vio el deseo de cambio de los andaluces, hubo abstención alta y las previsiones no acertaron" y en clave valenciana ha manifestado que "está todo por hacer, hay mucha volatilidad". "El PPCV lleva tres años trabajando sin descanso y va a trabajar sin descanso en los seis meses que quedan para que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, sea presidenta de la Generalitat porque es una magnífica candidata", ha destacado.

A su juicio, el jefe del Consell "ya tarda en convocar elecciones y no es valiente" y "solo le gustan las frases grandilocuentes pero le falta determinación". "Es importante que se hagan mirar todos ellos qué está pasando con el gobierno de Pedro Sánchez que accedió al gobierno a través de una moción de censura que pactó con Bildu, y los separatistas. Luego nos echamos las manos a la cabeza con según qué lecturas y resultados pero hay una realidad constatable y es que los andaluces han hablado y hay una parte en clave nacional", ha indicado.

"NO HEMOS APRENDIDO NADA DEL DOMINGO"

En este sentido, Ortiz ha lamentado que Sánchez quiera negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "con separatistas, Bildu y la izquierda radical" porque entonces, ha remarcado, "no hemos aprendido nada del domingo".

En la Comunitat, ha reprobado que "dentro de Compromís hay un coqueteo permanente con el separatismo catalán" y ha mostrado su preocupación respecto a que el PSPV "no haya condenado esas actitudes que algunos diputados y la segunda autoridad de la Comunitat tienen" ni ha oído que "vayan a quitar subvenciones a entidades catalanistas. Luego dirán que el PP agita el catalanismo".

"Señores del centro izquierda son ustedes los que no escuchan a los valencianos y luego algunos se lamentarán. Alguien no ha escuchado a la calle ni a la sociedad", ha apostillado.

Ante este escenario, ha destacado que el PPCV ofrece "gestión, dejar coquetear separatismo catalán, responsabilidad, bajada masiva de impuesto, seguridad y honestidad" y con esos parámetros seguirá trabajando para que "Bonig sea la presidenta de la Generalitat".

Cuestionada sobre si el pasado de la corrupción puede afectar al PPCV, la portavoz adjunta ha manifestado que "ya le pasaron factura en las urnas en 2015 los casos de corrupción" y ha considerado que quien debe preocuparse ahora es el PSPV y Bloc que cuentan con "causas abiertas por la supuesta financiación irregular".

ALMUERZO DEL PSPV EN ONTINYENT

Asimismo, ha reprobado a los socialistas por hacer "una fiesta" y "un almuerzo de exaltación" al expresidente de la Diputación, el socialista Jorge Rodríguez, detenido en la operación Alquería por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

"La exaltación a una persona que ha sido detenida. Y lo sabemos el mismo día en que la Guardia Civil ha ido de nuevo a Divalterra y al Ayuntamiento de Ontinyent en busca de más documentación", ha señalado para señalar que es "una falta de coherencia y una nueva modalidad en el PSPV: hacer una fiesta a alguien que ha sido detenido".