El PPCV ve "politizada" la manifestación por la gestión de la DANA y acusa a "entidades catalanistas" de "montar lío"

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha calificado de "politizada" la manifestación que se desarrolla este sábado con el lema 'Mazón dimissió' para protestar por la gestión de la DANA.

En un mensaje en su cuenta de X, los 'populares' afirman: "La de hoy es una manifestación politizada. Las entidades catalanistas del 'Països Catalans' vienen a montar lío y colapsar la ciudad de Valencia. No les importan nada las víctimas, solo la política".

Y en otro mensaje en la red social añaden: "Lo sabían y no avisaron. La Confederación Hidrográfica tuvo los datos de la riada y avisó muy tarde, ya con el barranco desbordado. Seguridad Nacional avisó al gobierno y no dijeron nada. Lo sabían y no avisaron".

El secretario general del PPCV y síndic en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, también ha pronunciado en redes para "condenar" lo que considera un "uso político y partidista de las víctimas".

"Es momento de respeto y memoria, no de aprovecharse de la tragedia para fines interesados. El PSOE y Compromís deberían estar respetando el dolor de todos los valencianos y cesar estas acciones", dice.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Vicente Mompó, manifiesta en su perfil: "Sabéis que respeto todas las opiniones, pero no comparto ni el fondo ni las formas ni el momento. No toca confrontar ni alimentar la crispación, ya estamos sufriendo bastante. La prioridad de los que amamos nuestra tierra debe ser ayudar a los pueblos y a las familias que más han sufrido en esta tragedia. Ahora tenemos que continuar al lado de los que más nos necesitan y ahí estaremos".