El PPCV ve "sospechoso" el cambio de la Ley de Incompatibilidades en pleno debate sobre las acciones de Puig

Illueca (IVF) comparecerá el próximo martes en Les Corts para explicar la operación financiera

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha tachado de "sospechoso" que la Generalitat haya iniciado los trámites para modificar la Ley de Incompatibilidades de 2016 "en pleno debate" sobre las acciones del 'president' y líder del PSPV, Ximo Puig, en el periódico 'Mediterráneo' y la aprobación del decreto que avaló la operación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para la quita de la deuda de la empresa editora, el Grupo Zeta.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este martes el inicio del proceso de información pública del proyecto de modificación de la Ley 8/2016 de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos de la Generalitat, a través de la Ley de medidas fiscales, gestión administrativa y financiera y de organización --la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos--.

Esta resolución, firmada el pasado 19 de julio por el secretario autonómico de Transparencia, Ignacio Blanco (Unides Podem-Esquerra Unida), no incluye especificaciones sobre la propuesta de modificación. El proceso para recibir aportaciones se realiza a través de la web de la Conselleria de Transparencia y está abierto durante 15 días.

Al respecto, Bonig ha afirmado en los pasillos de Les Corts que se trata de algo "muy sospechoso, sin acusar a nadie". "Qué casualidad que en pleno debate sobre si Puig debería haberse abstenido o no en la votación del decreto se publique una modificación de lo que antes era sanción grave y ahora parece que ya no es tan grave, pues ya no hace referencia a la declaración de bienes del alto cargo", ha aseverado.

Ante esta situación, ha exigido "responsabilidad política y explicaciones", ya que se ha preguntado por qué es necesario realizar esa modificación ahora y "qué finalidad cumple". "Si no hay nada que ocultar, el 'president' dará la cara; lo contrario es falta de transparencia y denota su nerviosismo", ha recalcado sobre su petición para que Puig dé explicaciones en el parlamento.

PORTAL DE TRANSPARENCIA

La 'popular' ha sumado a este cambio legal que "han pasado 24 horas sin que la consellera de Transparencia --Rosa Pérez Garijo (Unides Podem-EUPV)-- haya publicado en el Portal de Transparencia los cuatro documentos que pidió el PP" en relación a la operación financiera del IVF.

Se trata del acuerdo de financiación sindicado de 2005 "por el que se daba ese crédito al Grupo Z", todas las modificaciones posteriores, el acuerdo marco de financiación de julio de 2017 y "todos los informes de ese expediente de quita de 1,3 millones a un grupo de periódicos del que es accionista el presidente".

"Un periódico era el mejor patrimonio que quería dejarle a sus hijos. ¿Qué mejor que dejarles un patrimonio saneado y no uno en quiebra?", ha manifestado, para hacer hincapié en que "son documentos públicos" y preguntarse "por qué esperar a septiembre" cuando se pueden facilitar ahora, de nuevo "sin ánimo de acusar a nadie".

También ha censurado que la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra (Compromís), lleve "dos semanas diciendo que no hay problema en que Puig comparezca" y ha añadido que el PPCV ve "perfecto" que el director del IVF, Manuel Illueca, haya pedido comparecer en Les Corts, mientras ha afeado que el 'president' no lo haga "a motu propio".

Por todo ello, Bonig ha recalcado: "Si no hay nada que esconder, quieren cambiar las formas de hacer política y no hay ningún problema, todos los partidos que sustentan el Gobierno valenciano no tendrán problema en pedir la comparecencia de Puig".

CS CRITICA LA "ALEVOSÍA" Y VOX PIDE "VALENTÍA"

También de la oposición, la diputada de Ciudadanos (Cs) Ruth Merino ha abogado por la comparecencia de Puig además de la de Illueca, pues "el 'president' debería dar explicaciones a los valencianos más allá de hablar algún día con la prensa y decirle que no pasa nada y todo está controlado". "Pasan el rodillo por donde quieren y alardean de transparencia, pero solo comparecen cuando les interesa, con nocturnidad y alevosía a finales de julio", ha criticado.

Y de Vox, la parlamentaria Llanos Massó ha advertido que, aunque confían en que Puig tenga la "valentía" de dar explicaciones, "es mucho más grave que los medios de comunicación tengan que depender del poder político, tanto con las participaciones del presidente como de las ingentes cantidades vía subvenciones y publicidad institucional".

COMPARECENCIA DE ILLUECA

En la junta de portavoces de este martes, todos los grupos han aceptado la comparecencia de Illueca (IVF) a petición propia, mientras que la solicitud de PP y Cs de que lo hiciera el propio Puig no ha salido adelante y no se ha llegado a votar formalmente por la falta de apoyo de los tres grupos del Botànic II (PSPV, Compromís y Unides Podem).

Por parte del PSPV, el síndic, Manolo Mata, ha propuesto que se convoque de forma extraordinaria la Comisión de Economía de Les Corts el próximo martes, 30 de julio, para que comparezca el titular del IVF, una petición que ha sido aceptada por todos los grupos. "Somos un gobierno transparente y tenemos todos los elementos de una operación que es legal, legítima, transparente y conocida por todos", ha garantizado.

Sobre los cambios en la Ley de Incompatibilidades, Mata ha afirmado que "si es un trámite de alegaciones se habrán aprobado mucho tiempo antes". Y ha remachado: "Isabel Bonig se está convirtiendo en una conspiranoica; no sé lo que es".

De Compromís, su portavoz, Fran Ferri, ha matizado previamente la necesidad de "valorar si se cumple la urgencia, la necesidad y todo lo que dice el reglamento" para convocar extraordinariamente Les Corts en verano.

Y de Unides Podem, su síndica, Naiara Davó, ha asegurado que "el 'president' siempre ha sido favorable a dar explicaciones", aunque se pueden buscar "otros canales" más allá de Les Corts, y que le corresponde a él decidir dónde. "Siempre hemos sido ejemplo de transparencia en el Botànic y no creo que ahora dejemos de serlo", ha defendido.