Pradas cree que su asesor ha confirmado que ella estaba de acuerdo en enviar el Es-Alert y "no lo paró ni retrasó"

Archivo - La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Interior de la Generalitat Salomé Pradas considera que la declaración este viernes como testigo de quien fue su asesor, Marco Presa, ante la jueza que instruye la causa de la dana, "confirma" que ella estaba de acuerdo con el envío del Es-Alert y que "no lo paró ni retrasó".

Así lo han manifestado a Europa Press fuentes del entorno de la extitular de Interior, investigada en este procedimiento judicial al igual que su exnúmero 2, Emilio Argüeso.

Estas fuentes enfatizan que, en su comparecencia, el testigo "ha confirmado que hasta las 18.59 horas no se comenzó a hablar del Es-Alert en el Cecopi, y que hubo un debate entre el jefe de Bomberos y el de Emergencias que es lo que retrasó el envío", ya que el inspector jefe del Consorcio, José Miguel Basset, "era el que pedía cambios en el texto".

Igualmente, subrayan que el periodista ha puesto de manifiesto que la entonces consellera estaba de acuerdo con el envío del mensaje a la población, que no lo paró ni retrasó, y que no intervino en la redacción del texto más allá de pedir que se incluyeran los canales oficiales de À Punt y el 112.

Además, apuntan que el propio testigo ha dicho que él sí estuvo presente durante la gestión del envío y que la consellera no tuvo que ver, al igual que ha trasladado a la magistrada que él observó, incluso, problemas con la aplicación del envío.

Este asesor, que se dedicaba a grabar contenido para las redes sociales, ha aseverado hoy ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra que el día de la trágica dana, que acabó con la vida de 229 en la provincia de Valencia, se produjo una discusión entre el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y el que era en aquel momento inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset (actualmente jubilado), acerca del mensaje de alerta.

Asimismo, ha puntualizado que recibió un mensaje de la jefa de Prensa de Emergencias, Aurora Roca, a las 18:59 horas y ahí es donde ve "lo de la presa de Forata". En ese momento, entró en la sala y vio que se estaba hablando de mandar el mensaje Es-Alert.