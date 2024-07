Pradas destaca que no hay aves afectadas por el vertido en El Saler y que se ha retirado 1 km de hidrocarburo

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Medio Ambiente y actual consellera de Justicia, Salomé Pradas, ha destacado que no hay aves afectadas como consecuencia del vertido en la zona de El Saler y ha informado de que ya se ha retirado un kilómetro del hidrocarburo.

Pradas se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación en relación con el vertido detectado en las playas de El Saler.

La consellera ha manifestado que han trabajado "muy coordinadamente", "de forma rápida y eficaz" y, así, "24 horas después del vertido podemos valorar favorablemente los trabajos de retirada del hidrocarburo que está depositado en la playa de El Saler", ha puntualizado.

"Hemos mantenido ahora una reunión técnica en la que también está, por supuesto, la delegada del Gobierno, el Ayuntamiento de València, y las consellerías, y tengo que agradecer esta labor de coordinación absoluta y agradecer sobre todo a Emergencias, a la Guardia Civil, a la Cruz Roja, a los trabajadores de Tragsa y de Vaersa que están retirando el hidrocarburo".

Pradas ha destacado que la emergencia está evolucionando "de una forma favorable" y ha mostrado su deseo de que en las próximas 24 horas se pueda retirar la emergencia 1 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Valenciana.

Sobre la retirada del hidrocarburo, la consellera ha explicado que se realiza en dos fases. En la primera se está retirando lo más superficial y ya llevan un kilómetro del vertido eliminado. La segunda fase es ir haciendo catas para comprobar que no existe más producto en el subsuelo.

"Vamos a esperar las próximas 24 horas para que finalicen estos trabajos y ya poder decir que efectivamente el hidrocarburo no está en nuestras playas. Aún así se van a hacer analíticas del estado de la calidad del agua para que, antes de que puedan volver los bañistas, asegurarnos de que la calidad es óptima y, mientras tanto, el Ayuntamiento ya ha comentado que la playa se va a mantener cerrada, al menos lo que es el uso para el baño", ha dicho.

Preguntada por si hay aves afectadas como consecuencia del vertido, la consellera ha dicho que "no". "No hay fauna afectada y nos lo han confirmado tanto los técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente como también SEO Birdlife, a quienes agradezco que estén también aquí con nosotros colaborando. Hay incluso algunos voluntarios ya en la playa para confirmarnos el dato de que no hay aves afectadas más allá de un chorlitejo que ha sido asistido por los técnicos de la Generalitat Valenciana y que ha sido recuperado", ha aseverado

"La buena noticia es que no hay aves afectadas en este mismo momento y vamos a mantener el seguimiento tanto por la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Medio Ambiente, como por SEO Birdlife para evitar cualquier daño", ha agregado.