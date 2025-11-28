Pradas "no valora" volver a declarar próximamente ante la jueza de la dana y reitera que ha contado "toda la verdad"

Archivo - La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Interior Salomé Pradas asegura que en este momento "no se está valorando" que vuelva a declarar "próximamente" ante la jueza que instruye la causa de la dana porque "todavía quedan muchas diligencias importantes por practicar".

Así lo han trasladado a Europa Press la propia Pradas y su defensa jurídica después de que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra --que investiga la causa por la gestión de la dana en la que la exconsellera está investigada-- le haya ofrecido la posibilidad de volver a comparecer en sede judicial ante la solicitud de la acusación popular que ejerce Podemos de incorporar a la causa el vídeo de la entrevista que se emitirá en el programa de La Sexta 'Salvados' el próximo domingo.

Al respecto, Salomé Pradas reitera que en su declaración ante la instructora contó "toda la verdad sobre lo sucedido y vivido el día 29 de octubre". No obstante, añade: "Si mi defensa considera que en algún momento es aconsejable que declare de nuevo para aclarar algún aspecto a raíz de las diligencias que se vayan practicando, no tendré ningún inconveniente en hacerlo".

"En estos momentos --prosigue-- no se está valorando que vuelva a declarar próximamente porque todavía quedan muchas diligencias importantes por practicar".

CONTESTARÁ FORMALMENTE EL LUNES

El lunes, avanzan estas fuentes, se contestará formalmente al requerimiento de la jueza, en los términos antes expresados.

Por último, Pradas y su defensa aprovechan para "mostrar respeto hacia las víctimas, hacia todas las partes personadas y la investigación judicial".