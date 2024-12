'El Prado en las calles' presenta en Castelló 50 reproducciones a tamaño real de obras de grandes maestros

CASTELLÓ 4 Dic. (EUROPA PRESS) - -

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, acompañada por el presidente de la Fundación Iberdrola España, Fernando García, y la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha participado en la inauguración en la capital castellonense de la muestra itinerante 'El Prado en las calles', en la que se presenta un total de 50 reproducciones a tamaño real de obras de grandes maestros como Goya, Velázquez, El Greco, Rubens o Caravaggio.

Esta muestra al aire libre, organizada por el Museo Nacional del Prado y la Fundación Iberdrola España, con la colaboración de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, forma parte del programa extraordinario de actividades previsto con motivo de la conmemoración del bicentenario del Museo del Prado.

La secretaria autonómica ha destacado el respaldo de la Generalitat a esta iniciativa que "es una oportunidad única de acceder a las obras de los grandes maestros de la pintura, ofreciendo así la posibilidad de conocer de cerca algunas de las pinturas más relevantes que alberga la principal pinacoteca del país".

En este sentido, ha señalado que la exposición "recrea la experiencia de visitar el museo al contemplar las pinturas en sus dimensiones reales, viviendo una experiencia semejante a la de situarse frente a una auténtica obra de arte, lo que confiere a esta iniciativa un gran valor didáctico". Así, ha invitado a los vecinos de Castelló y a sus visitantes "a que salgan a la calle y contemplen estas obras maestras y disfruten de estos tesoros".

Pilar Tébar ha explicado que la exposición "arrancó su recorrido por la Comunitat Valenciana el pasado mes de septiembre en Benidorm desde donde llegó a Ontinyent y ahora a Castelló de la Plana, donde podrá visitarse hasta el próximo 6 de enero de 2025".

Asimismo, ha recordado que está previsto que recorra también otros municipios de la Comunitat Valenciana: Sagunt, Alicante, València, Vinaròs, Orihuela y Burriana, a los que también se han sumado recientemente Gandia, Sant Vicent del Raspeig, Segorbe y Altea.

Por su parte, la alcaldesa Begoña Carrasco ha puesto en valor la iniciativa promovida por la Fundación Iberdrola España y el Museo Nacional del Prado, que cuenta con la colaboración de la Generalitat y la Concejalía de Cultura.

"No podía haber mejor regalo para esta ciudad y no podía llegar en mejor momento. El Museo del Prado llega a Castellón por Navidad. Una excepcional muestra al alcance de todos. No hay mayor satisfacción para cualquier alcalde, de cualquier parte de España, que poner a su ciudad en el mapa y hoy, con esta exposición fotográfica, lo conseguimos", ha dicho.

Asimismo, Fernando García, presidente de la Fundación Iberdrola España, ha resaltado la importancia de la exposición, en la que se saca el arte a la calle "gracias a sus magníficas reproducciones". "Esta exposición es amena, divertida y podemos acercarnos a los cuadros y ver todos sus detalles", ha señalado.

OBRAS MAESTRAS

'El Prado en las calles' tiene como objetivo dar a conocer las colecciones y el patrimonio histórico adscrito al Museo Nacional del Prado a través de 50 reproducciones a tamaño real de obras maestras de las escuelas Española, Italiana y Flamenca pertenecientes a la colección permanente de la pinacoteca.

Así, las fotografías están acompañadas por cartelas explicativas, códigos QR y paneles informativos, que permite recorrer las diferentes escuelas que componen el panorama artístico de la colección permanente del Prado convirtiéndose en una actividad didáctica de primer orden.

Además, los visitantes pueden conocer la historia de España, de Europa y del arte occidental en general de la mano de los grandes maestros de la pintura como Goya, Velázquez, El Greco, Rubens, Durero, Rembrandt, El Bosco, Tiziano o Caravaggio, entre otros.

El proyecto 'El Prado en las calles' inició su andadura en 2020 por tierras castellanomanchegas, siguiendo su recorrido por Castilla y León y continuando por Extremadura y Andalucía, con gran afluencia de visitantes.