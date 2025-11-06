El precio de la vivienda sube un 3,5% en la Comunitat Valenciana en el tercer trimestre hasta los 1.835 euros/m2

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda se ha incrementado un 3,5% en el tercer trimestre del año hasta situarse en 1.835 euros/m2, el noveno más alto de España). En el conjunto de España, se ha registrado una subida del 2,3%, hasta los 2.303 euros/m2, un nuevo máximo histórico, según la Estadística Registral Inmobiliaria del 3º Trimestre de 2025 publicada por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

El número total de compraventa de viviendas registradas en la Comunitat Valenciana durante el tercer trimestre del año ascendió a 27.578. Esto supone un incremento del 3'9% frente al trimestre anterior, dos puntos más que lo registrado de media en España, que crece un 1'9% para alcanzar las 174.384 compraventas, el segundo mejor resultado desde 2007.

De las 27.578 operaciones inscritas en los registros de la propiedad, 4.715 corresponden a vivienda nueva y 22.863 a vivienda usada. En números totales, la Comunitat Valenciana ocupó el tercer lugar de la clasificación autonómica, con una cuota de mercado del 15'59% del total nacional y solo por detrás de Andalucía (34.601 operaciones) y Cataluña (27.733), y por delante incluso de Madrid.

Por provincias, Alicante es tercera en España con 13.261 operaciones, mientras Valencia ocupa la cuarta posición con 10.491 y Castellón contabiliza 3.826 compraventas de vivienda. De julio a septiembre, los precios han seguido la senda alcista.

SEGUNDA EN DEMANDA EXTRANJERA, CON ALICANTE DE LÍDER

La demanda extranjera de viviendas en la Comunitat Valenciana acapara el 27% del total de operaciones, lo que la sitúa como segunda autonomía en este apartado tras Baleares (29'5%). Le sigue Canarias (25'3%), Murcia (21'9%), Cataluña (15'1%) y Andalucía (13%).

El porcentaje de compra extranjera en la región dobla la media nacional (13'6%), que se reduce ligeramente en este período, tanto en términos porcentuales como absolutos (23.700 transacciones en toda España a cargo de ciudadanos extranjeros). De nuevo, Alicante lidera los resultados provinciales, con una cuota del 43'29%, seguida a distancia de Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Baleares. En España, un total de ocho comunidades anotan subidas.

BAJAN LAS HIPOTECAS

El 70'8% de las compraventas registradas en España a lo largo del tercer trimestre se han formalizado mediante financiación hipotecaria. Las hipotecas sobre vivienda descienden levemente en relación al trimestre anterior (-0'1%), sumando 123.483 en el conjunto del territorio español.

La Comunitat Valenciana ocupa la cuarta posición de la clasificación autonómica tras Andalucía, Cataluña y Madrid, con 14.839 hipotecas sobre vivienda y un descenso trimestral del 0'3%.

TIPOS AL 3'12%

El tipo de interés medio de los nuevos créditos hipotecarios formalizados en la Comunitat Valenciana a lo largo del tercer trimestre ha sido del 3'12%, el segundo mayor importe de España, que cae un 0'03% con respecto al trimestre anterior tras alcanzar el 2'99% y anota el sexto trimestre consecutivo de bajadas.

Un 66'14% de los nuevos créditos hipotecarios contratados en España presentan un interés fijo, marcando una caída del 6'1% tras seis trimestres consecutivos de subidas. Todas las comunidades autónomas presentan más hipotecas a tipo de interés fijo que variable. La valenciana sube un 3'36% en este capítulo, con un 62'56% de tipos a interés fijo.

LA ACCESIBILIDAD SE RESIENTE

El endeudamiento hipotecario medio por vivienda sube un 2'7% en relación al trimestre anterior, hasta alcanzar los 128.556 euros en la Comunitat Valenciana. Por su parte, España registra un incremento del 5'9% con un importe medio de 167.828 euros, nuevo máximo histórico, y quince comunidades autónomas en ascenso.

Respecto al periodo medio de contratación de los nuevos créditos hipotecarios en la Comunitat Valenciana, este fue de 24'83 años, sensiblemente inferior al periodo medio nacional, que quedó fijado en 25'42 años.

Los indicadores de accesibilidad muestran un evidente deterioro; la cuota hipotecaria mensual media se sitúa en 620 euros, con un aumento trimestral del 2'2% y un porcentaje de esa cuota en relación al coste salarial del 29'6% (casi medio punto más alto que en el trimestre precedente). En España, la cuota hipotecaria mensual crece un 5'1% y llega a los 786 euros, con un porcentaje en relación al coste salarial del 33'6%, mostrando un nuevo deterioro.

CERTIFICACIONES Y DACIONES

De julio a septiembre, la Comunitat Valenciana ocupó el tercer lugar en la clasificación autonómica en número de certificaciones de vivienda por ejecución hipotecaria (434) y daciones en pago (32).

En España las certificaciones bajaron un 33'8%, el tercer resultado más bajo de la serie histórica, mientras las daciones caían casi un 50%, situándose cerca del mínimo histórico conseguido en el cuatro trimestre de 2023.