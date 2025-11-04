El precio de la vivienda usada alcanza el máximo histórico en la Comunitat Valenciana tras subir un 17% en octubre

VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada ha subido un 17,1 por ciento en la Comunitat Valenciana en octubre, respecto al mismo mes del año pasado, hasta situarse en 2.357 euros/m2, el máximo histórico, según el último índice de precios inmobiliarios de idealista.

Se trata de la quinta mayor subida interanual registrada en España. El precio medio de la Comunitat Valenciana ha subido un 1,6% en términos mensuales y un 3,8% respecto al trimestre anterior.

Por provincias, Alicante ha registrado un precio medio de 2.655 euros por metro cuadrado (+14,3%), seguido de Valencia con 1.877 euros (+21,7%) y Castellón con 1.480 euros/m2 (+12,5%). En todas ellas se han producido crecimientos notables en el último año, especialmente en Valencia, donde la subida interanual ha sido del 22,1%, la mayor del país.

Por capitales, València se sitúa a la cabeza con 3.227 euros/m2 por metro cuadrado y una subida anual del 16,8%, aunque el precio se ha mantenido igual que en el mes pasado, cuando se alcanzó el máximo histórico. En Alicante el precio se ha situado en 2.509 euros/m2 (+15,7%) y en Castelló de la Plana en 1.499 euros (+9,7%).

VIVIENDA EN ESPAÑA

En el conjunto de España, el precio de la vivienda usada en España ha registrado una subida del 15,7% interanual durante el mes de octubre, situándose en 2.555 euros/m 2 , según el último índice de precios inmobiliarios de idealista.

Este dato supone además una subida de un 3,4% en los tres últimos meses, de un 1,5% con respecto al mes anterior y el precio más alto de la vivienda usada en España desde que idealista tiene registros.

Todas las comunidades autónomas muestran precios superiores con respecto al año anterior. La Comunidad de Madrid (20,8%) lidera las subidas, seguida de Andalucía (20,6%), Región de Murcia (19,9%), Cantabria (19,1%) y la Comunitat Valenciana (17,1%).

Baleares con 5.115 euros/m 2 es la autonomía más cara seguida por la Comunidad de Madrid (4.395 euros/m2 ). Les siguen Euskadi (3.356 euros/m2 ), Canarias (3.106 euros/m2 ), Andalucía (2.721 euros/m2 ) y Cataluña (2.680 euros/m2 ). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (1.001 euros/m2 ), Castilla-La Mancha (1.003 euros/m2 ) y Castilla y León (1.259 euros/m2 ), que son las comunidades más económicas.

47 provincias tienen precios superiores a los registrados en octubre del año pasado. La mayor subida se ha vivido en Valencia donde las expectativas de los vendedores han crecido un 21,7%, seguida de la Comunidad de Madrid (20,8%), la Región de Murcia (19,9%), Cantabria (19,1%) y Málaga (17,1%).

Hasta 51 capitales han experimentado incrementos en el precio de la vivienda usada durante los últimos doce meses, con Girona (-2,9%) como la única excepción. La subida más pronunciada es la vivida por León donde el precio creció un 19,9% en el último año. Le siguen los incrementos de Madrid (18,1%), Guadalajara (17,5%), Oviedo (17,3%), Palencia y Santander (17% en ambos casos).

Por el contrario, la ciudad de Ceuta (1,7%) protagoniza el menor ascenso interanual, junto a Huesca (2,7%), Cádiz (2,8%), Badajoz y Las Palmas de Gran Canaria (3,9% en las dos capitales). Entre los grandes mercados, además de en Madrid, los precios han crecido en València (16,8%), Alicante (15,7%), Málaga (15,5%), Palma (15,1%), San Sebastián (12,5%), Bilbao (11,3%), Sevilla (10%) y Barcelona (9,7%).