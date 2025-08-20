Las precipitaciones dejan 10,6 l/m2 en Altura (Castellón) y no provocan incidencias en la Comunitat Valenciana

Archivo - Imagen de archivo de un paraguas. - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones de este miércoles han dejado hasta 10,6 litros por metro cuadrado (l/m2) en cuatro horas en localidades como Altura (Castellón), mientras que en otros municipios valencianos no han superado los diez. La jornada de lluvias no ha provocado, por el momento, incidencias relacionadas.

Así lo ha informado el Centro de Información y Coordinación de Emergencias de la Generalitat, tras no haber incidencias relacionadas con el episodio de lluvias y tormentas en el 112 ni tener los tres consorcios provinciales servicios relacionados.

En cuanto a los registros precipitaciones significativas en las últimas cuatro horas, según datos de Avamet recogidos por Emergencias, en Altura se han alcanzado los 10,6 l/m2; en Sella, 7,1 l/m2; en Castell de Castells, 6,4 l/m2; en Castellnovo, 6,2 l/m2; en Benilloba, 5,1 l/m2; en Fageca, 4,6 l/m2; en Soneja, 4,4 l/m2; y en Vall d'Uixó, 3,8.

Este miércoles, el sur de Castellón y de Valencia y el litoral norte de Alicante están en aviso amarillo por lluvias y tormentas, por el que se pueden acumular entre 20 y 30 litros por metro cuadrado en una hora.