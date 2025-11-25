Premios Jaume I reclaman "una apuesta valiente por la Ciencia" y abordar los desafíos desde el diálogo de disciplinas

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La premio Jaume I en Nuevas Tecnologías 2025, María Jesús Vicent Docón, ha reclamado este martes la necesidad de realizar entre todos "una apuesta valiente por la ciencia y el conocimiento" porque "no es un lujo, es una necedidad" y ha reivindicado asimismo que hay que abordar "los grandes desafíos de nuestro tiempo" desde "un diálogo entre disciplinas": "Hay que construir desde las conexiones".

Vicent Docón ha realizado esta petición, en nombre de los siete galardonados en la ceremonia de entrega de la 37º edición de los Premios Jaume I, que se ha celebrado este martes en la Lonja de València presidida por el Rey de España, Felipe VI.

Este año, han resultado además galardonados José Luis Mascareñas Cid, premio en la categoría de Investigación Básica; Jan Eeckhout, en Economía; Nuria López-Bigas, en Investigación Biomédica; Victoria Reyes García, en Protección del Medio Ambiente; María Jesús Vicent Docón, en Nuevas Tecnologías; Damià Tormo Carulla, en Revelación Empresarial; y Silvia de Sanjosé Llongueras, en Investigación Clínica y Salud Pública.

Al acto, también ha asistido la ministra de Ciencia, Innovación y universidades, Diana Morant, y en representación del Consell la vicepresidenta primera, Susana Camarero -- este año no ha asistido el presidente en funciones, Carlos Mazón--, así como representantes del mundo institucional y empresarial.

En ese sentido, ha destacado que trabajan con la voluntad de "transformar la realidad desde el conocimiento" y "seguir abriendo salidas allí donde otros solo ven límites" y para seguir lográndolo ha realizado un llamado a "las nuevas generaciones, al mundo académico, a las empresas, a las administraciones públicas y a la sociedad en su conjunto: que no dejen de apostar por el conocimiento".

"Que apoyen a quienes investigan, a quienes emprenden, a quienes arriesgan por un futuro mejor; que faciliten trayectorias, reduzcan barreras, simplifiquen procesos; que confíen y, sobre todo, que escuchen porque quienes hoy trabajamos en laboratorios, en universidades, en hospitales o en centros de innovación, no solo buscamos respuestas, también soñamos con un mañana más humano, más justo, más sabio", ha defendido.

Vicent Docón ha resaltado que todos los premiados valoran "especialmente la apuesta del jurado por la excelencia en múltiples ámbitos, sin distinciones de género" y ha recalcado que, como bien dijo Jennifer Doudna, Premio Nobel de Química, "La ciencia no es solo una disciplina de razón, sino también de romance y pasión".

"Y eso es precisamente lo que compartimos quienes hoy subimos a este escenario: el privilegio de trabajar con pasión, sabiendo que aquello que descubrimos puede algún día mejorar vidas. Siete áreas. Siete caminos. Pero una misma voluntad: transformar la realidad desde el conocimiento", ha destacado.

Pero ha recalcado que la ciencia, la salud, el medio ambiente, la economía y el emprendimiento "no pueden abordarse por separado". "No son caminos paralelos, sino notas de una misma partitura. Solo si suenan al unísono, podremos componer una sociedad más justa, resiliente y preparada para el futuro", ha constatado.

Por ello, ha recalcado que los grandes desafíos de nuestro tiempo, como son "el cambio climático, las pandemias, la desigualdad, la transición energética o la revolución digital", exigen "una mirada integradora y exigen diálogo entre disciplinas". "Requieren que dejemos de pensar en compartimentos estancos y comencemos a construir desde las conexiones y exigen, sobre todo, una apuesta valiente por la ciencia y el conocimiento", ha señalado.

Como dijo Isaac Newton: "Si he visto más lejos, es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes", ha recordado la galardonada que ha enfatizado que también asumen "la responsabilidad de apoyar a quienes están por venir".

En esta línea, ha recordado las palabras del profesor Santiago Grisolía, referente de la ciencia valenciana y fundador de estos premios: "La ciencia como transformadora social es el valor supremo. Hay que invertir en investigación, porque la ciencia mejora vidas, crea oportunidades y construye futuro".

INVERTIR EN CIENCIA, "NECESIDAD NO ES UN LUJO"

"Hoy recordamos que invertir en ciencia, tecnología, innovación responsable y salud pública no es un lujo, sino una necesidad para construir una sociedad próspera e inclusiva. Necesitamos ciencia en la frontera del conocimiento, y una tecnología al servicio del bien común. Una economía que no se mida solo en cifras, sino en oportunidades reales para las personas. Una innovación guiada por la ética y la sostenibilidad", ha reclamado.

A nivel personal, ha comentado que recibir el Premio Rei Jaume I de Nuevas Tecnologías es "un honor inmenso", pero poder representar con su voz a todos sus colegas galardonados es "un privilegio aún mayor" y ha destacado que en el caso de Damià y en el suyo este reconocimiento "cobra un significado especialmente profundo: lo recibimos en casa, en la Comunitat Valenciana, donde nuestras vocaciones nacieron y crecieron".

La galadornada ha cerrado su discurso citando de nuevo a Grisolía --"Mi compromiso con la ciencia ha sido siempre intentar que la sociedad se beneficie de sus avances. El conocimiento debe estar al servicio de todos--, señalaba el profesor, una visión que ha subrayado también compartía Albert Einstein, al afirmar: "Allí donde la vida levanta muros, la inteligencia abre una salida".

"Y es que hoy, más que nunca, necesitamos inteligencia colectiva, compromiso ético y una curiosidad activa para seguir abriendo salidas allí donde otros solo ven límites", ha remarcado. Así, ha apuntado que, como bien resume una frase atribuida al espíritu de Marie Curie, pionera entre pioneras: "Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más, para temer menos".

"Ese, precisamente, es nuestro compromiso: comprender más. Para servir mejor. Para avanzar más lejos. Para temer menos", ha señalado la premiada que ha apostillado: "No sentimos este reconocimiento como una meta, sino como un nuevo punto de partida. Seguiremos trabajando con rigor, con ilusión y con sentido. Porque sabemos que el futuro no se espera: se crea".