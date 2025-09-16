El primer concierto del Col·lectiu Ovidi Montllor para apoyar a afectados por la dana se traslada a Benetússer - COL·LECTIU OVIDI MONTLLOR DE MÚSIQUES DEL PV

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primero de los conciertos organizados por el Col·lectiu Ovidi Montllor de Músiques del País Valencià (COM) para apoyar a artistas y bandas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, así como en las poblaciones afectadas por esta tragedia, se celebrará finalmente en Benetússer, después de que el Ayuntamiento de Alfafar haya "retirado la autorización".

La entidad ha señalado en un comunicado que, después de haber dado su conformidad telefónica y vía correo electrónico, el consistorio de Alfafar "ha retirado la autorización a menos de una semana del acontecimiento, argumentando que ya tenían otro acto programado en la plaza poeta Miguel Hernández".

En este sentido, el COM ha agradecido la "rápida respuesta" del Ayuntamiento de Benetússer, que ha ofrecido la plaza de la Chapa para el concierto que reunirá a Dani Miquel, Bèrnia, Niuss y Sociología Animal.

De esta forma, la plaza de la Chapa de Benetússer acogerá este sábado el primero de los dos conciertos organizados por el COM en apoyo a las víctimas de la dana. Dani Miquel abrirá la tarde a las 19.00 horas con su show de música familiar; mientras que a partir de las 21.00 horas será el turno de tres de las formaciones más jóvenes del panorama de la música en valenciano: Bèrnia, Niuss y Sociología Animal.

El concierto, totalmente gratuito, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Benetússer, de Acord Social Valencià, los Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció (CLER) del País Valencià y el Col·lectiu Cultural de Benetússer.

El segundo concierto tendrá lugar el jueves 25 de septiembre en la plaza de la Llotgeta de Catarroja, un acontecimiento que contará con otro "cartel de lujo", con las actuaciones de Elies Monxolí, acompañado por Irene Vilaplana; Apa, con Ricardo Esteve; Cristina Martí y Xavi Richart, y Urbàlia Rurana.

El concierto de Catarroja, de nuevo con la producción del COM, se enmarca dentro de las actividades de las Fiestas 2025 y de la Nit Estellés, que tradicionalmente organiza el municipio de l'Horta Sur. Además, la velada incluirá un homenaje a Maria Beneyto, escritora del año para la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Todas las actuaciones, en un formato "reducido y ágil" para combinarlo con la lectura de poemas, se celebrarán a partir de las 21.00 horas.

Para asistir a este concierto gratuito en Catarroja, las personas interesadas pueden recoger los tickets para la Nit Estellés del 2025 en la biblioteca Ramon Guillem, en horario de 16.00 a 20.00 horas, y con un máximo dos tickets por persona.