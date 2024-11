El primer día de la organización del voluntariado deja opiniones divididas: entre la satisfacción y decepción

Camarero pide "disculpas" a quienes no han podido ayudar pero espera que entiendan el volumen de trabajo al que se enfrentan

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer día de puesta en marcha del centro de voluntariado para "coordinar, transportar y segmentar mejor" la ayuda de las personas dispuestas a colaborar en las tareas de limpieza y asistencia en los pueblos afectados por la DANA ha dejado opiniones divididas: entre la satisfacción de quienes sí que han podido cumplir su objetivo y la decepción de quienes han regresado a València sin conseguir hacerlo.

La Generalitat convocó a las 7.00 horas a los voluntarios y se reunieron unas 15.000 personas en la Ciutat de les Arts i les Ciències. Diferentes autobuses les trasladarían a las localidades des destino. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo, se ha criticado que muchos de los vehículos se han dirigido a Chiva, donde no cabían todos ni ya eran necesarios.

El presidente de la Plataforma del Voluntariat, Miguel Salvador, ha explicado a Europa Press, que está "súper satisfecho" si bien considera que no se puede organizar esta acción en un breve espacio de tiempo de 12 horas. Así, a muchas de las personas que tenían intención de colaborar se les ha pedido que fueran a su casa "dialogando" con ellas. "Tenéis 50 autobuses para vosotros. ¿Pero lo tienes concordado con los Ayuntamientos? Porque no puede ser que vayas y el alcalde te diga que ahora no", ha explicado en referencia a cómo se le trasladó la iniciativa.

Así, ha indicado que mañana "se irá al puesto fijo, concreto: donde nos demanen 120, 120 irán, y se van a ir de una manera coordinada". En todo caso, ha defendido que la gente ha sido "maravillosa" sin haber "ningún incidente". "Yo creo que hemos dado todos el 150% de lo que podíamos dar. Que habrá gente que dirá, yo esperaba otra cosa, y yo también esperaba otra cosa. Pero es que nunca la gente estará satisfecha", ha admitido, pero también "hay gente que está muy, muy a gusto". Salvador ha defendido que están "aprendiendo con errores. Es decir, no en errores, sino en cosas que no salen como quisiéramos. Pero yo, muy satisfecho".

Dos de las voluntarias han sido Begoña y Mari Paz, de Castellón. Ambas han indicado que no había autobuses para todos y han explicado que tampoco se podía circular por los coches que había en la carretera. "Hemos llegado siete autobuses a Catarroja" donde han sido "bienvenidos". Al final, han llegado pasadas las 10.30. "Pero si vas voluntaria o voluntaria, la organización es poco a poco. A lo mejor era demasiada gente, no sé. Yo creo que ahora es un aprendizaje. Vamos a aprender para mañana y esperemos que de aquí a un mes haya tanta gente, que no sea una solidaridad espontánea".

Mick asegura que ha visto que mucha gente "ha podido hacer un trabajo valioso pero también se notaba que había demasiada". "No sé si simplemente no había otros sitios donde realmente necesitaron gente", ha expresado.

Olga y Carla, de l'Eliana y San Antonio de Benagéber, han lamentado falta de dirección, coordinación y distribución de tareas. Según han explicado, su autobús trataba de llegar a Llombai pero "no había manera de ir". Al final, y después de varias idas y vueltas, han dejado a casi 500 personas en Catarroja.

Ellas han decidido andar "para no estar todo el mundo ahí". "Al final hemos estado como hora y algo trabajando", principalmente, sacando muebles de una casa y quitando agua. De hecho, ha habido voluntarios que se han querido quedar más tiempo y se han quedado. "No sé cómo vuelven", ha añadido una.

Por su parte, Joan ha admitido que era "muy difícil" organizar porque había "muchísima gente". A los de los primeros autobuses les han facilitado material pero en su caso, en el 17, ya no ha llegado. Según ha explicado les han llevado primero al centro comercial Bonaire --donde pensaban que iban a limpiar y se negaban al ser un establecimiento privado--, pero al final era un punto de redirección.

Su autobús ha llegado a Chiva, donde no han podido entrar porque había diez más, y al final han terminado en Aldaia --asegura que tras negociar con el conductor-- donde "hemos hecho lo que hemos podido, pero nada coordinado".

CUATRO AMIGOS MÉDICOS

Su caso es similar al de Pau Martínez y otros tres amigos sanitarios, médicos. "Nos han puesto un autobús hacia Chiva. Y cuando hemos llegado, hemos estado una hora de parón, diciendo que estaban mirando a ver cómo podíamos ayudar; luego nos han dicho que no, que teníamos que volver a los buses porque teníamos que ir a unas urbanizaciones que necesitaban ayuda; luego que no podían acceder y hemos decidido ir al pueblo, pero nos han dicho que no hacía falta", ha descrito.

"Ha sido un poco de desorganización por parte de todo. No había nadie que nos indicase, no podíamos ir a ningún otro sitio. Es un poco de impotencia, de sensación de vacío, de querer ayudar y no poder. Te levantas esta mañana con ganas e ilusión de ayudar a lo que fuera y te quedas un poco sin... Que te lo agradecen por haber ido, pero no has podido hacer mucho", ha concluido.

Y una de sus compañeras ha lamentado que en Chiva no eran necesarios pero "en otros pueblos más cercanos a Valencia sí". "Han hecho que perdiéramos toda la mañana sin hacer absolutamente nada. Hasta que por fin a las tres de la tarde hemos salido hacia València. Y ahora ya no podemos hacer nada porque dentro de poco es de noche", ha lamentado.

MILES HAN PODIDO LLEGAR

La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha explicado, en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, que hay situaciones que, "por mucho que sea anecdótico", no demuestran "la situación real de que miles de voluntarios esta mañana han podido estar organizados y han podido llegar a sus sitios".

"Es verdad que algunos han sido redirigidos a otras localidades porque, cuando han llegado, la situación había cambiado y habían aparecido otras personas no organizadas y no eran necesarias", ha precisado, y los propios alcaldes les han trasladado que en ese momento ya están cubiertas las necesidades y ha habido que "redirigir" a otros lugares. "Ayer había una planificación y no podemos contar con quien aparece sin que nosotros hayamos planificado", ha manifestado.

"Todas las personas que estaban convocadas y hemos desplazado a los municipios era porque en esos municipios estaba organizado. Pero esos municipios han encontrado no solamente el flujo que nosotros mandamos de voluntarios, sino otros que son incontrolables por nuestra parte y que hace que ya no necesitaran en ese momento y hubiese que redirigir a los voluntarios", ha apuntado.

La vicepresidenta ha pedido "disculpas a aquellos voluntarios que se hayan sentido que tenían que ser redirigidos o que no han podido ayudar en las labores que queríamos y que ellos mismos querían. Pero también quiero que entiendan el volumen de trabajo".

Así, ha defendido que la situación es "muy difícil" porque "estamos manejando a miles de personas todos con cientos de personas que llevan trabajando muchos días por intentar hacer todo lo mejor posible".