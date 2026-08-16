Primera vez este mes que la Comunitat Valenciana no sufre una noche tórrida: el termómetro no supera los 24º

VALÈNCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El episodios de lluvias y tormentas que afectó ayer a la Comunitat Valenciana refrescó el ambiente y por primera vez en lo que llevamos de mes no se registró una noche tórrida ya que el termómetro no superó los 24º, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología en su cuenta de X.

Así, por primera vez en lo que llevamos de este mes de agosto ninguna estación de Aemet ha registrado noche tórrida al no alcanzar los 25º. En concreto, la temperatura más alta se registró en Alicante-Elche, con 24 º; seguida de Benidorm, con 23,7º; Alacant, Novelda y Pego, 23,5º; Elx y Torreblanca, 23,4º; Rojales, 23,3º; Orihuela, 23,2º; Miramar, 23,1º Castelló de la Plana, 22,9º y València 22,6º.

El Oliva el mercurio no sobrepasó los 22,5º; en Xàbia, los 22º; en Tancat de Mília, los 21,8º; Vinaròs 21,7º; en aeropuero València: 21,5º; en Sagunt, 20,7º; en Carcaixent 20,5º; Polinyà de Xúquer, 20,4º; Llíria, 20,1º; Barx, 19,8º; Xàtiva, 19.6º; Alcoi, 19,5º; Turís, 18,5º; Ontinyent, 18,2º; Jalance, 18,1º; Segorbe, 18º; Bicorp, 17,6º; y Morella, 17,6º.