A prisión un hombre acusado de violar a otro en el Parc Central de València

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional.
Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 26 septiembre 2026 17:39
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   VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, un argelino de 30 años, acusado presuntamente de violar a otro, un estudiante americano de 32, según ha adelantado 'Las Provincias' y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

   Los hechos ocurrieron el pasado martes por la noche, cuando el estudiante fue agredido sexualmente con acceso carnal y violencia, de acuerdo a la información citada.

   El presunto autor de los hechos fue detenido "inmediatamente", según las mismas fuentes, que destacan la colaboración de otros magrebíes que grabaron en vídeo el episodio y lo entregaron "de manera inmediata" a la Policía Nacional, siendo reconocido "sin ningún género dudas" por el coordinador de servicios de la Policía.

   Además, al arrestado había cometido anteriormente sobre otra víctima un robo con intimidación. A pesar de que cambió de ropa entre una acción y otra, la Policía Nacional lo reconoció inmediatamente. Por todo ello, el detenido ha entrado en prisión.

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