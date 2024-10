Pro Weekend Festival reunirá cerca de 300 profesionales de la música en su décima edición

CASTELLÓ 14 Oct. (EUROPA PRESS) - -

Pro Weekend Festival ya está preparado para celebrar su 10ª edición. Una década analizando el estado actual de la música y sus perspectivas de futuro, al tiempo que presenta propuestas musicales de grupos y solistas emergentes o del circuito underground. Cuatro intensas jornadas se van a desarrollar entre el miércoles 16 y el sábado 19 de octubre en varios puntos de Castelló de la Plana, en las que se reunirán medio centenar de profesionales de la industria musical y más de 30 grupos y solistas de Europa y Norteamérica. En total, son cerca de 300 los acreditados profesionales para este Showcase y Conference Festival.

La programación general se desarrollará a lo largo de las cuatro jornadas en ECO Les Aules, Terra, Because, La Bohemia y EACC. Permitirá ver los directos de C'est Karma (Luxemburgo. Kultur / LX), Chubby Cat(Irlanda. Music From Ireland), Cives(España), Creeping Jean(UK), De Fem (España), Debdepan (UK), Dictator (Escocia. SAMA), Eva McBel (España), Joell (Escocia. Pitch), Jorge da Rocha (Portugal), Karma Sheen (UK), La Sole (España), Los Sara Fontán (España), Misia Furtak (Polonia), New Wave Kill (España), Parliamo (Escocia), Rodney Branigan (USA), Shelf Lives (UK/Canadá), Ta Ga Da (Italia), Tape Toy (Países Bajos), The Love Buzz (Irlanda. Music From Ireland), The Silver Lines (UK), The Yum Yums (Noruega), Tuys (Luxemburgo. Kultur / LK), Unsafe Space Garden (Portugal) y Venus Grrrls (UK).

Junto a ellos, y agrupados como CS Talent, Back To The Hills, Junior Mackenzie, Kawak & Blackird Trio, Loretta's, Nadia Sheikh, Nube Naranja, Sanspok y The Black Beat. Además, se desarrolla un Campus formativo a cargo de Gerald Lambert, 'Arker', en el que participan las jóvenes bandas castellonenses Trofeo y Woody Harbour.

El abono para los cuatro días es de 40 euros y permitirá ver todos los conciertos y showcases. También es posible adquirir entradas por jornada, al precio de 15 euros -miércoles y jueves, cada uno- y 25 euros -viernes y sábado-. De manera paralela se desarrollará la programación profesional, con el añadido de Nudo Beach (Grau de Castelló) como sede.

Este apartado tratará temas como la IA, igualdad de género, experiencias de delegados, músicos y programadores, financiación europea de la música, el impacto de la música no inglesa en el streaming global actual, speed meetings o la conclusión a cargo de Daryl Bamonte (Archangelo Music), quien trabajó con Depeche Mode como teclista o The Cure. Para asistir a las charlas es necesario haber adquirido el abono profesional, al precio de 60 euros.