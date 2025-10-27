Productoras audiovisuales de India, Emiratos y Brasil visitan localizaciones de la Comunitat Valenciana

Archivo - Imagen de archivo de los exteriores de la Ciudad de la Luz, en Alicante - GVA - Archivo

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ivace+i Internacional, dependiente de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, impulsa esta semana la promoción exterior y la internacionalización del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana con una misión de invitados internacionales. El objetivo es facilitar acuerdos de coproducción y distribución con productoras valencianas y mostrar localizaciones cinematográficas.

Nueve productoras procedentes de India, Emiratos Árabes Unidos y Brasil desarrollan desde este lunes una agenda de trabajo con encuentros 'b2b' y con visitas a emplazamientos con potencial cinematográfico y a Ciudad de la Luz de Alicante, entre otras actividades.

Durante su estancia en la Comunitat Valenciana, las productoras invitadas tendrán la oportunidad de desarrollar encuentros con empresas valencianas, con el objetivo de "acercar oportunidades para la realización de proyectos conjuntos", detalla la Generalitat.

Además, conocerán localizaciones para que contemplen la Comunitat como emplazamiento para futuros proyectos. Realizarán visitas guiadas por la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, el centro histórico de València, l'Albufera y localizaciones en Xàtiva, Cotalba y Gandia, el Jardín de Albarda de Pedreguer o el 'skyline' de Benidorm.

Las productoras que participan en esta acción son Arab Center Cinema de Emiratos Árabes, Bionica Filmes de Brasil, Emmay Entertainment de India, Eros International de India, la Fabrique Films de India, Maria Farinha Filmes de Brasil, Mad Solutions de Emiratos, O2 Filmes de Brasil y Shoot in Site / Excel Entertainment de India.

La agenda de trabajo se completa con una visita a la Ciudad de la Luz, que desde la Generalitat destacan como "los estudios de cine más modernos de Europa" y como "un complejo que cuenta con servicios avanzados de producción audiovisual y que incorpora todos los medios e instalaciones necesarias para el desarrollo de las producciones cinematográficas y audiovisuales en todas sus fases".

En esta misión, Ivace+i Internacional cuenta con la colaboración de entidades como Consorci de Museus, Film Valencia, Costa Blanca Film Comission, Valencia Film Office, Institut Valencià de Cultura (IVC), Ayuntamiento de Alicante y Ciudad de la Luz.