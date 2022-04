El programa familiar 'Animalades' vuelve a la sobremesa del fin de semana de À Punt

VALÈNCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Animalades, un món bestial!' vuelve a la parrilla del fin de semana de À Punt. A partir de este domingo a las 15.00 horas empezará la cuarta temporada del programa, que acerca al espectador el mundo de los animales de compañía y sus historias de crecimiento, superación y convivencia.

A partir de la próxima semana, el espacio se emitirá sábados y domingos al acabar el informativo 'Notícies migdia'. 'Animalades' es una propuesta de entretenimiento con reportajes combinados sobre animales, de 25 minutos, destinado a toda la familia. El objetivo es educar en el respeto y el bienestar animal, por eso se abordan todas las ramas temáticas relacionadas: salud, comportamiento, adopciones o terapias, tanto en animales domésticos como salvajes, destaca la radiotelevisión pública en un comunicado.

En 'Animalades' quieren que los y las valencianas reconozcan los derechos de los animales, aprendan a respetarlos y valoran el papel que tienen en la sociedad actual. En cada programa se cuentan tres historias donde se deja patente que los animales no son juguetes, no se abandonan, que hay que vigilar los nacimientos incontrolados, ponerlos chip y no elegir animales exóticos porque la supervivencia de los animales depende de nosotros.

El espacio quiere además "potenciar las habilidades y destrezas de personas y animales con secciones que cuentan con la colaboración de las espectadoras y espectadores".

'Animalades' muestra los lazos de afecto entre el mundo animal y la familia, el aprendizaje a través de las emociones y el compromiso social con el civismo, la solidaridad y la diversidad.

El programa recorrerá, esta vez sin la perrita Lluna como presentadora, todas las comarcas valencianas para "conocer de cerca las historias de los particulares, profesionales y asociaciones que trabajan con animales y que estiman las especies que conviven con nosotros en el planeta", concluyen.