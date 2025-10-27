El programa 'Ludens' de prevención de adicción al juego cumple 10 años y llega a casi 13.000 estudiantes - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Ludens' para prevenir la adicción al juego ha llegado, en su primera década de vigencia, a casi 13.000 alumnos y alumnas de 67 centros educativos de la ciudad (de 4º curso de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos), según el estudio que ha evaluado la eficacia de esta iniciativa durante estos 10 años, con motivo del Día Nacional sin Juego de Azar que se celebra este 29 de octubre.

El acto de presentación de este análisis, elaborado en conjunto por la Universitat de València (UV) y el Servicio de Adicciones del Ayuntamiento, ha contado con la participación de la concejala de Bienestar Social, Marta Torrado, y del catedrático de la UV y responsable del estudio del programa, Mariano Chóliz, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Torrado ha destacado que desde hace una década "se apuesta por la educación y la prevención como herramientas clave frente a las adicciones sin sustancia". "El programa 'Ludens' demuestra que la intervención temprana funciona", ha aseverado.

Según ha detallado, 'Ludens' es una iniciativa pionera en la prevención y sensibilización sobre los riesgos del juego entre adolescentes. "Los datos demuestran una reducción significativa del juego problemático y patológico entre los jóvenes tras su participación en los talleres", ha subrayado.

En concreto, el porcentaje de alumnado con juego problemático ha pasado del 16,2 por ciento antes del taller al 9,2%, y el juego patológico se ha reducido del 1,9% al 1,4%. Además, la concejala ha indicado que desde el Servicio "se ha detectado en los últimos años un preocupante aumento de las adicciones comportamentales y, en particular, de la ludopatía y esto está relacionado con la facilidad que existe para jugar online".

En este sentido, ha resaltado que "para los adolescentes y jóvenes es muy sencillo acceder a los juegos online, a las apuestas deportivas y a la publicidad que existe en este campo, que es mucha, todo gracias a internet". "Desde el consistorio nos preocupa también la normalización social que hay entorno a todo esto", ha añadido.

"Este día nos recuerda que detrás de cada apuesta puede haber una vida en riesgo. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para que el juego no sea una trampa, sino una elección informada y responsable", ha señalado la titular de Servicios Sociales.

En este sentido, Torrado ha remarcado que el juego "no puede convertirse en un problema que rompa familias ni proyectos de vida": "En este día, reafirmamos nuestro compromiso con la prevención y el apoyo a quienes sufren las consecuencias de la ludopatía, fundamentalmente en nuestros jóvenes. Nuestro deber es proteger a la ciudadanía frente a los riesgos del juego de azar. Hoy lo recordamos, y cada día lo trabajamos".

"MÁS DE LA MITAD DE LOS MENORES HA JUGADO"

Por su parte, Chóliz ha remarcado que "más de la mitad de los menores de edad ha jugado a un juego de apuestas y que el principal acceso al juego en la Comunitat Valenciana son las máquinas tragaperras de los bares".

El catedrático de la UV ha desgranado el estudio y ha resaltado datos como que entre los jóvenes valencianos de 15 a 17 años, el 58,4% se considera jugador ocasional, el 15,8% regular, el 15,9% problemático y el 1,6% patológico. Las cifras aumentan en el grupo de 18 a 19 años, donde el 68,5% juega de forma ocasional, el 22,5% de manera regular, el 22,8% presenta juego problemático y el 3,8% juego patológico.

Respecto al género, los hombres presentan mayor problema de adicción con un 22,6% en el juego problemático y un 2,8% en el patológico frente a un 9,6% y un 0,7%, respectivamente, en las mujeres, "pero en ellas la gravedad suele ser mayor", ha apostillado el catedrático de Psicología Básica.

Asimismo, Chóliz ha señalado que se mide antes y después de aplicar el programa y que precisamente entre el grupo de los menores de edad "los efectos de aplicar estos talleres son aún más destacados", ya que el juego de riesgo desciende del 15,6% al 9,9%, y la adicción al juego del 2% al 0,3%. En el grupo de 17 a 18 años, el juego problemático se reduce del 12,7% al 10,7%, y la adicción del 3,5% al 1,5%.

En esta década de aplicación, el programa 'Ludens' se ha consolidado como referente nacional en la prevención de la adicción al juego y en la promoción de hábitos saludables entre la juventud valenciana.

Esta iniciativa, cuyo ámbito de aplicación es el escolar, tiene dos tipos de objetivos; por un lado, informar, sensibilizar y concienciar y, por otro, prevenir a través del cambio de actitudes y pautas de acción.

Los talleres se imparten por técnicos de prevención y su población diana son los estudiantes mayores de 15 años. Su estructura se basa en tres sesiones de 50 minutos con contenidos actualizados, material audiovisual y digital.

Durante el taller, se ofrece información general y técnica del juego y de la adicción, noticias e impacto social y económico, testimonios reales de personas jugadoras y con problemas de adicción y se plantean situaciones o dilemas para reflexionar.

Desde sus inicios en el curso 2015/2016 hasta el actual 2025/2026, han participado en 'Ludens' 12.945 escolares, de los que 47,7% son chicas, 51,1% chicos y 1,2% otras identidades. Por franjas edad, el 90,2% del alumnado que ha realizado el taller tiene de 14 a 17 años y el 9,8% tiene 18 años o más.