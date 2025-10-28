La programación de la nueva edición del Mes de Arroz incluye siete actividades en Castelló durante noviembre

CASTELLÓ 28 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Castelló, Arantxa Miralles, y el concejal de Interculturalidad, Vicent Sales, han presentado hoy una nueva edición del Mes del Arroz, una cita consolidada en el calendario gastronómico y turístico de Castellón que pone en valor uno de los productos más emblemáticos y representativos de la ciudad. La programación de esta edición incluye siete actividades que se desarrollarán a lo largo del mes de noviembre y que combinan tradición, aprendizaje y participación ciudadana.

Miralles ha destacado que "esta edición llega tras el éxito del Mes de la Cerámica, que ha contado con una amplia programación otorgando visibilidad internacional a la ciudad". En este sentido, la concejal ha afirmado que "este impulso motiva al Patronato de Turismo a seguir trabajando con la misma ilusión en el Mes del Arroz, que representa la vertiente gastronómica de la identidad castellonense".

"El Mes del Arroz nació con la voluntad de poner en valor un producto profundamente ligado a la historia, la cultura y la vida social de Castellón. El arroz es una tradición, una seña de identidad y una forma de compartir. Detrás de cada plato se encuentra el esfuerzo de quienes lo cultivan, la creatividad de los cocineros y el disfrute de quienes lo degustan, elementos que la ciudad quiere mostrar al público local y visitante a través de una programación de primer nivel con visitantes internacionales", ha indicado la edil.

Por su parte, el concejal de Interculturalidad ha subrayado la importancia del Mes del Arroz "como una iniciativa que pone en valor las tradiciones y la riqueza cultural de Castellón". "El arroz es algo muy nuestro y me parece una iniciativa fantástica para poner en valor la gastronomía castellonense como atractivo turístico y cultural", ha subrayado.

La programación comenzará con las Jornadas del Arroz a Banda del Grao, organizadas por GastroGrao en colaboración con el Patronato de Turismo, que se celebrarán del 3 al 30 de noviembre en los restaurantes del distrito marítimo, en los que se ofrecerán menús especiales centrados en este plato característico de la ciudad.

La concejal de Turismo ha explicado que "esta iniciativa, que se ha consolidado con los años, permite tanto a residentes como a visitantes disfrutar de una de las recetas más representativas de Castellón, al mismo tiempo que pone en valor el trabajo de los restauradores y la tradición culinaria local".

PREMIOS NACIONALES DE LA HOSTELERÍA

Uno de los momentos centrales de la programación será el 4 de noviembre, a las 19.30 horas, cuando se celebrarán los Premios Nacionales de Hostelería en el Teatro Principal. Se trata de un evento de reconocido prestigio a nivel nacional que reunirá a destacados representantes del sector gastronómico y hostelero de toda España.

La edil ha indicado que "la celebración de estos premios en Castellón pone en valor la calidad y el esfuerzo del tejido empresarial local, y también consolida a la ciudad como un referente dentro del ámbito de la hostelería y la gastronomía española, mostrando su capacidad para acoger eventos de gran relevancia y proyectando su imagen como destino turístico y gastronómico de primer nivel".

El sábado 8 de noviembre, en la plaza Na Violant, se desarrollará un showcooking a cargo del chef Alessandro Maino, junto con una masterclass de arroz de Molino Roca, en una jornada abierta y participativa pensada para todos los públicos. Y el sábado 12 de noviembre, en la plaza María Agustina, tendrá lugar a partir de las 11.00 un showcooking a cargo del chef Cristian Granero.

Miralles ha subrayado que "con estas actividades se busca llevar la gastronomía a la calle, acercando la cocina a todos los ciudadanos y visitantes". "Queremos que la gastronomía no se quede solo en los restaurantes, sino que sea una experiencia que todos puedan conocer, disfrutar y compartir. Estas jornadas son una oportunidad para que la gente descubra la riqueza de nuestros productos, la creatividad de nuestros chefs y el valor cultural que tiene la cocina de Castellón", ha añadido.

El Negociado de Convivencia Social e Interculturalidad, en colaboración con el Patronato de Turismo, celebrará el próximo sábado 15 de noviembre, a las 11.00 horas, en la plaza Tetuán, el Showcooking de Arroces Internacionales. En este evento, cocineros y aficionados de un total de 12 nacionalidades -Rumanía, Colombia, China, Argentina, Mali, Venezuela, Cuba, Brasil, Ucrania, Uruguay, Pakistán y Chile- presentarán sus versiones del arroz, reforzando el carácter universal de este ingrediente y mostrando la diversidad gastronómica y cultural de Castellón.

CONCURSOS INTERNACIONALES

Por otro lado, el lunes 10 de noviembre, a las 11.00 horas, la plaza de la Panderola acogerá el III Concurso de Arroz a Banda, un encuentro que reúne a numerosos hosteleros locales y que cada año gana en participación y nivel culinario, consolidándose como un referente de la gastronomía castellonense. Este año, las 40 plazas para profesionales y las 6 para la categoría de estudiantes ya se han cubierto, y existe incluso lista de espera, lo que refleja el creciente interés por la cita.

"Entre los participantes destacan un restaurante irlandés, un restaurante francés y un restaurante asiático, lo que demuestra que el concurso ha alcanzado ya un carácter internacional. Esta diversidad confirma que el evento se convierte este año en un punto de encuentro gastronómico de alta calidad, abierto a la innovación y a la participación de cocineros de diferentes partes del mundo", ha explicado la concejal de Turismo.

Finalmente, el mes se cerrará con la IV edición del Concurso Internacional de Paella amb Pilotes de Nadal, que tendrá lugar en la plaza España a partir de las 10.00 horas, completando un programa amplio y variado que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de Castellón a través de su cocina.

Miralles ha destacado que "el Mes del Arroz es una invitación a disfrutar del sabor, la creatividad y la hospitalidad que caracterizan a la ciudad", y ha puesto en valor "el compromiso del Ayuntamiento con el turismo gastronómico, un sector que genera empleo, riqueza y proyección para Castellón, además de fortalecer su identidad y difundir lo mejor de su gastronomía".