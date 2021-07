Promotores de conciertos lamentan la "incertidumbre" por las restricciones y piden más diálogo: "Somos seguros"

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana MUSICAPROCV, Sergi Almiñana, ha reclamado a la Conselleria de Sanidad un "diálogo fluido" con el sector en la adopción de medidas contra la pandemia y ha lamentado la "incertidumbre" generada por las nuevas restricciones, al tiempo que ha defendido que la música en directo "ha demostrado" ser una "actividad segura" que ya cuenta con "protocolos estrictos".

Así se ha pronunciado este viernes, en declaraciones a Europa Press, después de el Consell haya decidido reducir el aforo de los espectáculos masivos para frenar la "explosión de contagios" en la Comunitat. En el exterior el aforo pasa de 4.000 a 3.000 personas y en interiores se reduce de 3.000 a los 2.000 asistentes.

Según ha apuntado, ante la "incertidumbre" del sector hay cierto "temor" entre el público, que ha provocado un descenso de alrededor del 30 y 40 por ciento en la venta de entradas a conciertos.

Al respecto, Almiñana ha lamentado que el sector ha conocido las nuevas medidas a través de los medios de comunicación y ha señalado que los promotores necesitan "tener más comunicación" con la administración porque tienen "unos eventos activos en marcha y un público comprometido en estos conciertos". "Necesitamos ser los primeros en tener esa información para poder reaccionar, adaptarnos e informar a nuestro público de una manera efectiva", ha reclamado.

Preguntado por cuántos conciertos se verán afectados y qué pasará con los eventos que ya habían vendido las entradas para aforos mayores, ha señalado que el sector está a la espera de conocer con detalle el decreto que se han "encontrado de la noche a la mañana" para trabajar en soluciones "siempre pensando en el cliente y en que el públicio no se vea afectado", o bien con pases dobles de los artistas o con otras fórmulas. Así, ha señalado que la devolución de entradas es el "último recurso".

Almiñana ha precisado que entre julio y agosto hay cerca de 200 conciertos programados en la Comunitat Valenciana, tanto de promotores privados como contrarados por administraciones. Las medidas, ha lamentado, "afectan a todo el trabajo hecho hasta ahora", por lo que ha pedido a Sanidad un "diálogo fluido" y que "se revisen" las restricciones.

MESA DE DIÁLOGO "PARALIZADA"

En ese sentido, el presidente de la asociación ha criticado que la mesa de diálogo con Sanidad creada en mayo para "buscar un punto de equilibrio" en la desescalada "se ha paralizado totalmente" y "no se están produciendo las reuniones", una situación que les "afecta en gran medida para gestionar los eventos con eficacia", ha lamentado.

Almiñana ha señalado que la reducción de aforos en mil personas hace que el sector no esté "pudiendo trabajar en esa desescalaca progresiva" y "genera una incertidumbre". "Da la impresión de que estamos catalogados todo el rato como una actividad de riesgo, cuando la música en directo, la cultura en directo, es una actividad muy controlada" y "con unos protocolos muy estrictos" sobre uso de mascarilla y "movilidad controlada", ha dicho.

"No entendemos tampoco por qué la administración piensa que la música en directo es una actividad que, cada vez que hay una situación de repunte de contagios, automáticamente tiene que restringir cuando durante toda la pandemia ha tenido una nula situación de contagio. Es un poco lo que no acabamos de entender, somos una actividad segura y además creo que la administración lo que tiene que fomentar es la actividad de ocio reglada, que garantiza la seguridad de las personas que asisten", ha insistido.

SANIDAD "NO HA CUMPLIDO"

Además, ha explicado que, tras una reunión en mayo con Sanidad para implementar medidas que garantizaran "una estabilidad durante el verano", el sector ya "ha readaptado toda su programación", con público sentado y formatos de ciclos, y "ha cancelado los grandes festivales de julio y agosto". "Ha hecho un esfuerzo grandísimo para poder dar una viabilidad a eso", ha recalcado.

"Nosotros nos comprometimos a cumplir medidas eficaces, eso fue lo que se habló, y no se ha cumplido por parte de la administración, se ha generado una incertidumbre de nuevo, unas restricciones que, entendemos, no aportan nada porque los eventos ya son seguros de por sí y los aforos que tenemos son totalmente controlables", ha insistido.

Con todo, el representante de los promotores ha llamado a la administración a establecer un "diálogo fluido" y espera que "vea realmente que restringir los aforos de los conciertos ahora mismo no es una medida que vaya a generar más seguridad para la gente".

"Los conciertos ya son seguros, se ha demostrado, no ha habido casos de contagios durante la pandemia. No hemos tenido una incidencia en nuestros eventos. Eso demuestra que no es necesaria la reducción de aforos, únicamente mantener las medidas que ya se han pactado" y "ayudar desde la administración a que esas medidas se puedan reforzar", ha sostenido.

