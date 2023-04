Propuestas de Italia, Francia, Taiwán y Corea, entre las ocho finalistas del Certamen Coreográfico 10 sentidos

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XII edición del Festival 10 Sentidos de València ha seleccionado las ocho propuestas finalistas para su Certamen Coreográfico, que busca "nuevos lenguajes de movimiento, sellos coreográficos propios, innovadores y que promueven la investigación coreográfica". Entre las creaciones seleccionadas hay trabajos llegados de Italia, Francia, Taiwán o Corea del Sur, entre otros países.

Con vocación por "convertir a València en el eje del talento joven respecto a las artes vivas", este año han sido 170 compañías internacionales, y más de 175 nacionales, las que se han inscrito con tal de mostrar sus obras ante un jurado profesional. La Mutant Espai d'Arts Vives será este año la sede que acogerá la final en dos pases a lo largo del 11 de mayo, destacan las responsables del encuentro en un comunicado.

Las ocho propuestas finalistas que competirán en esta edición son 'No hay hueco en el jardín' de Elena Puchol Sola, con una obra sobre el abandono y el olvido; 'Record: qué nos va a pasar?, de los coreógrafos Mar García y Javi Soler, una investigación en torno a las capacidades sonoras que nos puede proporcionar el movimiento; 'Vendehumo' de Julio Ruiz, donde el artista juega con la dualidad de las opciones de esta expresión; y 'Lay Bare' con la que la compañía Esenco Dance Movement, busca la forma de comprender cuáles son las heridas más dolorosas del ser humano para imaginar en colectividad un camino de renacimiento.

Completan la lista 'Adsurbe', de OUPS Dance Company, la historia de vida de dos personajes que se emancipan de sus creencias para coquetear con la sensación de libertad fuera de los límites; la reflexión en torno a la naturaleza, la energía de la Tierra y el ser humano que presenta Mailantia Dance Company / Yun-Chi Mai en 'Mutual 2.0'; 'CORRENTE' de Beatriz Mira & Tiago Barreiros para entender el papel de la elección en una sociedad donde vivir ante la dualidad cuerpo-conciencia; y por último '<Out of Nowhere>' de Gyueun Jung, con un mensaje de alerta ante el fenómeno de la pérdida de autonomía humana.

'LAS ILUSIONES'

Las propuestas han sido seleccionadas por su originalidad y por su relación con el lema 'Las Ilusiones', que este año marca la XII edición. El jurado de la edición 2023 decidirá a cuál de las ocho propuestas finalistas se le concede el Premio Certamen Coreográfico 10 Sentidos 2023, con una dotación económica de 2000€.

Por otro lado, y como ya es habitual en el Festival, Espacio Inestable concederá de nuevo el Premio MIGRATS 2023, y el grupo de profesionales internacionales integrantes en el programa 'Focus Days 10 Sentidos', seleccionarán un trabajo para que participe en la edición del Certamen Coreográfico 10 Sentidos 2024, como compañía invitada.