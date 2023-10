Una protesta exige "políticas fiscales" para que todos vivan "con dignidad": "Ni un paso atrás en derechos humanos"

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Pobresa Zero --formada por más de 200 entidades-- ha exigido este sábado en una manifestación en València "políticas reales avaladas con fondos" para que todas las personas vivan "con dignidad", al tiempo que ha pedido al Gobierno central y al Consell que "no se dé un paso atrás" en derechos humanos.

La marcha ha partido a las 18.30 horas desde la plaza Alfons el Magnànim y ha finalizado en la plaza de la Virgen, donde se ha realizado la lectura del manifiesto oficial de la campaña '#NingunaPersonaAtrás #PobresaZeroAhora', en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se celebró el pasado 17 de octubre.

Los manifestantes han proclamado consignas como "Zero Zero Zero, Pobresa Zero" y "Hay soluciones, nos tienen que escuchar". Además, algunas de las principales reivindicaciones se han visibilizado a lo largo del recorrido mediante carteles, que han defendido el derecho a la renta básica, a las pensiones y residencias públicas, al trabajo "decente", al acceso a la cultura, a la justicia climática o a la justicia fiscal, entre otras.

En esta línea, la portavoz de esta campaña de Pobresa Zero, Mayte Fuertes, ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que reclaman al Consell que "cumpla los compromisos que se hicieron antes de las elecciones y que incremente los presupuestos destinados a ayuda internacional al desarrollo". Así pues, la plataforma ha exigido que el 0,7 por ciento del PIB se destine en políticas sociales.

La portavoz ha abogado por incluir en el currículum educativo "cuestiones de derechos humanos, igualdad de género así como combatir los discursos de odio". "Pedimos que las grandes compañías paguen más y que con esos impuestos que se recojan se puedan destinar ayudas a las personas y a los pueblos que más lo necesitan", ha agregado.