La provincia de Valencia cierra el segundo trimestre con 9.778 compraventas de viviendas, un 10,2% más que en 2024

Los expertos Lluis Planells, Luis Fabra y Vicente Díez en la presentación del Informe sobre el Mercado Inmobiliario de Valencia del segundo trimestre de 2025 - COAPIV

El crecimiento de los precios supone "el mayor problema del mercado inmobiliario" y se sitúa cerca de máximos históricos, según los API

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de compraventas de vivienda en la provincia de Valencia ha sido de 9.778 en el segundo trimestre del año, lo que supone un aumento del 10,2 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, si bien se acumula un segundo trimestre consecutivo de leves descensos, con un ajuste trimestral del -3,2%. Durante los últimos doce meses se han registrado 40.477 compraventas en la provincia, con un incremento interanual del 16% y "máximos históricos" de la serie desde 2008.

Así, el mercado inmobiliario valenciano está avanzando en el año con la consolidación de "elevados" niveles de actividad cercanos a los registrados durante el "boom inmobiliario". Durante este segundo trimestre, la demanda ha continuado "activa" a pesar del crecimiento de los precios, que se encuentran cerca de máximos históricos tanto en la venta --1.554 euros por metro cuadrado-- como en el alquiler --13,4 euros--.

Esta es una de las principales conclusiones del Informe sobre el Mercado Inmobiliario de Valencia del segundo trimestre de 2025, elaborado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (COAPIV). La presentación del informe, realizada este viernes, ha contado con la participación de Vicente Díez, vicepresidente y portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia; Luis Fabra, director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza y Lluis Planells, vocal de la Junta de Gobierno de APIVA.

En el caso de la ciudad de València, se han registrado 2.329 compraventas con un descenso trimestral del 11% pero con una mejora del 13,7% interanual, completando las 10.195 compraventas en el acumulado de los últimos doce meses, lo que supone un crecimiento interanual del 14,2%.

"El aumento de compraventa, sin embargo, ha estado acompañado de nuevos crecimientos en los niveles de precios, lo que sigue marcando niveles de intensidad importantes e incrementan la dificultad de accesibilidad a la vivienda por parte de las personas con menos recursos", ha apuntado Luis Fabra.

Respecto a la oferta, este segundo trimestre en la provincia de Valencia se han ofertado un total de 20.004 viviendas, lo que significa un descenso de un 24,4% respecto a los datos del mismo trimestre de 2024.

ESCASEZ Y MÁS PRECIO

"La oferta disponible de vivienda es cada vez menor y si hablamos con las agencias inmobiliarias te constatan que hay escasez de producto, lo cual lógicamente agrava el comportamiento alcista del precio", ha destacado Fabra.

En total, las transacciones inmobiliarias de la provincia suponen el 37,1% del total de la Comunitat Valenciana. Por otro lado, en la distribución de compraventas de vivienda en la autonomía, se comprueba que se ha intensificado el tradicional liderazgo de vivienda usada, el 84,58%, y se reduce el peso de la vivienda nueva, 15,42%.

En cuanto a los precios, siguen en ascenso hasta "máximos históricos". El importe medio del metro cuadrado en la provincia de Valencia ha sido de 1.554 euros, un precio similar al del tercer trimestre de 2010, con un incremento trimestral del 2,3% y un 11,4% interanual.

En concreto, el precio de la vivienda usada escala hasta la cifra de 1.737 euros por metro cuadrado, con un incremento trimestral del 0,4% y una variación interanual del 8,5%, mientras que el de la usada se sitúa en 1.521 euro/m2 con una variación trimestral del 2,8% e interanual del 11,9%.

En València ciudad, el precio medio ha sido de 2.514 euros el metro cuadrado. Con esta cifra se ha alcanzado un nuevo máximo histórico, con un incremento trimestral del 3,5%, acumulando un aumento interanual del 15%.

ALQUILERES EN ASCENSO

Sobre el alquiler, el informe del segundo trimestre destaca que la oferta de este tipo de vivienda alcanza las 2.822 viviendas en València ciudad, mientras que en la provincia son 4.651.

En la misma línea que los precios de venta, los del alquiler continúan incrementándose y registrando niveles máximos de la serie histórica mes tras mes. En este caso, en junio, el precio medio en la provincia fue de 13,4 euro/m2 y en València capital, de 15,5, cifras que continúan en ascenso.

"En los pisos de alquiler los precios siguen siendo excesivos. Una subida interanual por encima de los dos dígitos es insostenible. Hay determinados alojamientos turísticos que están pasando a alquiler de habitaciones, pero lo deseable sería que al final acabaran como vivienda tradicional", ha apuntado Díez.

Además del aumento de la oferta de vivienda en alquiler, estos últimos meses también se ha percibido un aumento de oferta de pisos compartidos, de manera que, en la provincia se ofertaron en el mes de julio un total de 4.766 habitaciones.

"El problema de las habitaciones es que existe muchísima demanda, porque la gente no se puede permitir otra cosa, especialmente la gente joven. La habitación no deja de ser el refugio, el último recurso de aquella gente que no puede alquilar o comprar", ha destacado Planells.

HIPOTECA: LA "SOLUCIÓN" ANTE EL ALZA DEL ALQUILER

En el ámbito hipotecario, los expertos han destacado la "favorable evolución de la concesión de crédito", así como el descenso de los tipos de interés hasta un 3,31% de contratación inicial en los nuevos créditos hipotecarios en el segundo trimestre de 2025, lo que está "favoreciendo las condiciones financieras de los demandantes de crédito hipotecario y, con ello, la propia dinámica del mercado inmobiliario".

Durante el segundo trimestre del año el número de hipotecas sobre vivienda en la provincia se ha ajustado a 24.527, con un incremento interanual del 18,8%.

Respecto a la accesibilidad a la hipoteca, en el informe se señala que la cuota hipotecaria respecto al coste salarial se encuentra en un 29,2% en la Comunitat Valenciana, lo que supone una cuota mensual media de 607 euros.

Por otro lado, la renta mensual media de viviendas ofertadas en alquiler del último trimestre de 2025 alcanza los 1.517 euros en la provincia de Valencia y los 1.693 en la capital, unos precios que según los expertos, hacen que cada vez más gente se mueva hacia la compra.

"Los precios son el principal problema del mercado de la vivienda, especialmente en alquiler, porque esos máximos históricos llevan a cuantías que difícilmente se pueden asumir por parte de un número importante de personas. El alquiler medio prácticamente duplica la cuota hipotecaria mensual media y eso nos lleva a que muchas personas se dirijan al mercado de compra", ha explicado Fabra.

DEMANDA EXTRANJERA: "PILAR FUNDAMENTAL"

La demanda extranjera ha seguido empujando "favorablemente" el mercado de compraventa, y continúa consolidando un elevado número de compras, tanto en términos absolutos como porcentuales. En la provincia de Valencia el peso de las compras por ciudadanos de otros países ha sido del 13,6% mientras que en toda la Comunitat fue del 28,1%.

Esta cifra supone un descenso en comparación al primer trimestre de 2025 de un 3,7% --7.465 viviendas compradas este segundo trimestre--, pero un aumento del 2,4% respecto a datos del año anterior.

"La Comunitat es la segunda comunidad autónoma en compra de vivienda por extranjeros. Es un agente relevante, especialmente importante, y aunque está retrocediendo ligeramente en términos absolutos y procentuales, sigue siendo un pilar fundamental y continúa en cifras muy altas", ha concretado Fabra.