El proyecto europeo 'EarlyBrain' utiliza el poder de la narración como "herramienta clave" en la intervención temprana

Vithas lidera una iniciativa para "empoderar" a familias, educadores y terapeutas que trabajan con niños con trastornos del neurodesarrollo

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Valencia Consuelo ha presentado, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, el proyecto europeo 'EarlyBrain', una iniciativa que utiliza el poder de la narración como herramienta clave en la intervención temprana.

Este programa, financiado por Erasmus+ y liderado por Irenea, Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas, que a su vez forma parte del Instituto de Neurociencias Vithas, busca "empoderar a las familias, educadores y terapeutas que trabajan con niños con trastornos del neurodesarrollo, promoviendo su inclusión y desarrollo pleno".

EarlyBrain innova en la intervención temprana al ofrecer contenido práctico y dinámico que refleja situaciones cotidianas. En el corazón de esta iniciativa se encuentra un kit de herramientas, compuesto por cuentos, guías didácticas y materiales en formato audiolibro, diseñados para facilitar la comprensión y gestión de las situaciones a las que se enfrentan los niños. Estas historias no solo entretienen, sino que también actúan como recursos educativos para desarrollar habilidades esenciales como la comunicación, el aprendizaje y la alfabetización.

"La narración no sólo entretiene, sino que conecta emocionalmente a los niños con sus familias y educadores. Esto nos permite trabajar desde la empatía y proporcionar herramientas prácticas para enfrentar desafíos reales", explica, en un comunicado, la doctora Loles Navarro, responsable de proyectos de investigación en Irenea.

Según el enfoque de EarlyBrain, la narración trasciende el entretenimiento para convertirse en un catalizador de cambio. Al integrar ejemplos prácticos y representaciones visuales y gestuales, el proyecto facilita un aprendizaje significativo basado en el aprendizaje vicario, una estrategia especialmente efectiva en los primeros años de vida.

Además, EarlyBrain también explica las bases neurobiológicas de los trastornos del desarrollo, con el propósito de fomentar la colaboración entre familias y profesionales. Por ello, cada historia está diseñada para representar problemas reales a los que se enfrentan estos niños, lo que permite a cuidadores y educadores adquirir estrategias concretas y aplicar soluciones efectivas en contextos reales.

"Este proyecto no solo busca empoderar a las familias, sino también equipar a los profesionales con herramientas que transformen la intervención temprana en un proceso inclusivo y dinámico", añade Navarro.

SOCIOS EUROPEOS

Respaldado por socios europeos como la European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) de Bélgica, el Istituto di Gestalt HCC Human Communication Center Italy (Gestalt) de Italia y la Fundación Telice Magnetic Anomaly (TMA) de España, EarlyBrain se posiciona como una iniciativa sólida que crea recursos educativos de alto impacto para mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias.

Con EarlyBrain, la intervención temprana adquiere un enfoque innovador, transformando las dificultades en oportunidades para el desarrollo y la inclusión. Este proyecto subraya que, con las herramientas adecuadas, familias y profesionales pueden convertirse en verdaderos agentes de cambio, marcando una diferencia significativa en la vida de estos niños con discapacidad.