El proyecto de Ley de Ordenación de la Costa ofrecerá alternativas a afectados por deslindes con 3 figuras de protección

Una norma valenciana protegerá por primera vez la posidonia con la prohibición del fondeo de embarcaciones sobre esta especie

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado el proyecto de Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, que tiene por objeto la gestión integral y la sostenibilidad del litoral de la Comunitat Valenciana y que, entre otras cuestiones, ofrecerá alternativas a los afectados por los deslindes a través de tres figuras de protección.

Así lo ha dado a conocer el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, quien ha dado a concoer los detalles de esta norma en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Con su aprobación por el Pleno, el proyecto será remitido a Les Corts para su debate y votación.

En su elaboración, se han tenido en cuenta las observaciones que, con "carácter esencial", ha hecho el Consejo Jurídico Consultivo, y alegaciones formuladas "en tiempo y forma", y en los períodos de exposición pública, tanto de ayuntamientos como de asociaciones y entidades, ha indicado el conseller, que ha detallado que, de momento, el Gobierno no ha presentado ninguna alegación en contra.

Martínez Mus ha explicado las tres figuras: la catalogación de "valor etnográfico" de aquellos núcleos urbanos que tengan esa capacidad o esa posibilidad; "armarnos de la posibilidad de decidir que sea la Generalitat la que atorgue las concesiones o autorizaciones" y, por primera vez, la norma recogerá la posibilidad de reservar suelo en programas urbanísticos "en aquellos lugares donde ya no haya más remedio" y que las personas que hayan perdido sus viviendas por deslindes pueda encontrar otro lugar para reubicarse. En este caso, ha recalcado, se trata de una "salida de emergencia".

"Mientras la ley estatal no dé otra posibilidad, es lo máximo que podemos hacer desde la normativa autonómica en este tipo de circunstancias que nos generan muchísima intranquilidad, que nos parecen injustas y que no merecemos", ha indicado, y ha subrayado que la Generalitat no está "para nada" de acuerdo con los deslindes, y está impugnando todos y cada uno de ellos.

Y, de hecho, ha señalado que este mismo martes se publica en el BOE uno que afecta al Prat de Cabanes-Torreblanca. En este caso concreto, además de tener afección en cuanto a viviendas, "afecta incluso al propio patrimonio de los valencianos, porque lo que hace es modificar el deslinde de forma que un parque que es de gestión de la Generalitat pasa a ser dominio público estatal".

Otro ejemplo de afectación de deslindes, ha dicho, es el caso del último en Dénia, que afecta a 600 personas en un tramo del término municipal. "Si nos fijamos en todos los términos municipales posiblemente afectados, pues son miles y miles de valencianos los que que pueden ver en peligro las propiedades que han comprado o que han heredado durante tanto tiempo", ha advertido.

Así, ha defendido que "obviamente nuestra ley tiene que ir buscando proteger algo que nos parezce injusto que continúe así". En esta línea, ha reprochado que se estén llevando a cabo deslindes cuando "quedan pendientes tantísimas obras de protección de nuestra costa", más de 50 obras, ha cifrado, pese a estar diseñadas desde 2015.

De esta manera, el marco normativo persigue la ordenación "efectiva" del litoral valenciano y la preservación de sus valores naturales y culturales, así como la prevención de riesgos, en particular de aquellos derivados del cambio climático. Además, se propone la conservación y mejora del patrimonio cultural de las áreas costeras y el resguardo de los núcleos urbanos y poblados tradicionales.

500 KM DE COSTA

Martínez Mus ha detallado la importancia de la norma ya que, de los 500 kilómetros de costa que hay en la Comunitat Valenciana, "el 15% del PIB responde a una franja de esos 500 metros inmediatamente contiguos a la mar". Esa franja costera acoge 10 parques naturales, el 90% de las zonas húmedas más relevantes, y más de 20 lugares de interés comunitario de la Red Natura 2000. Además, más del 70% de la población de la Comunitat vive, al menos, en 10 kilómetros de la franja litoral.

Con la finalidad de implementar una planificación "coherente y adaptada a la singularidad" de la costa valenciana, se establece que será la propia Comunitat Valenciana, a través de Les Corts, la encargada de crear los instrumentos normativos necesarios para proteger la costa y establecer una regulación de la ordenación del litoral que se presenta como "esencial" para "dotar de seguridad jurídica a las actividades costeras, de manera que se remplazan normas reglamentarias previas que no garantizaban la estabilidad necesaria".

La norma marca los criterios de clasificación de cada zona de la costa valenciana, distribuyéndola en tres tipos de áreas: de protección ambiental (la protegida); de mejora ambiental y paisajística (mantiene valores naturales pero cierto grados de desnaturalización) y de reordenación, que es la zona principalmente urbana. En cada una de las áreas se señalan usos prohibidos, permisos y autorizables, con un grado de permisividad "acorde a la protección establecida".

El principal objetivo es ofrecer una regulación "coherente y responsable que permita, entre otros aspectos, ordenar el territorio costero desde el mar hasta los límites territoriales; compatibilizar la protección de los valores naturales con el desarrollo económico; abordar el fenómeno de la regresión costera mediante herramientas de protección para las comunidades afectadas e incluir a los ayuntamientos costeros en la gestión del litoral, dándoles voz en la toma de decisiones".

ESTRUCTURA DE LA NORMA

Con un total de 59 artículos, además de siete disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y cuatro finales, la futura ley establece directrices "claras" para la ordenación del litoral, y abarca desde los principios de distribución de competencias entre administraciones hasta la regulación específica de playas y un sistema de catalogación que clasifica estas en función de su grado de urbanización.

La norma también busca reformular el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) al elevar a rango de ley las normas básicas de zonificación del litoral, estableciendo los usos permitidos, prohibidos y autorizables en cada área. Esto, según el Consell, aportará una planificación "más clara y con mayor seguridad jurídica", dado que las normas generales tendrán carácter legal, y será la norma reglamentaria la encargada de clasificar y catalogar cada zona del litoral, lo que pretende aumentar tanto la seguridad jurídica como la flexibilidad en la gestión del territorio.

POSIDONIA

Por primera vez, una ley valenciana protegerá específicamente la posidonia, con la prohibición, con carácter general, del fondeo de embarcaciones sobre esta especie. "Es el verdadero pulmón de nuestra mar; su función es comparable a la de los bosques, en oxigenar y filtrar las aguas costeras, mejorando su calidad y transparencia, lo que permite albergar más de trescientas especies de flora y mil de fauna", ha expuetso el conseller.

Otro de los objetivos es impulsar la estrategia de la economía azul en la Comunitat Valenciana, para lo que se busca promover un desarrollo sostenible y responsable de los recursos marinos asegurando beneficios económicos a largo plazo y respetando el medio ambiente. La parte final de la ley establece un régimen de inspección y sanciones orientado a mantener el equilibrio entre los valores naturales y las actividades humanas.

Además, las disposiciones adicionales abordan la vigilancia de resoluciones estatales que puedan afectar negativamente a la costa valenciana, la elaboración de un inventario de terrenos costeros degradados y la creación de áreas de suelo para reordenar espacios que no sean recuperables.