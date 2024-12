El proyecto OPS Valenciaport desplegará el suministro eléctrico a buques en tres terminales del Puerto de Valencia

VALÈNCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto OPS Valenciaport desplegará la infraestructura de suministro eléctrico a buques (Onshore Power Supply) necesaria en el Puerto de València para cumplir con su objetivo de cero emisiones netas para 2030. La iniciativa, liderada por la Fundación Valenciaport junto a la Autoridad Portuaria de Valencia, cuenta con un presupuesto de casi 80 millones de euros, cofinanciados por el programa Connecting Europe Facility de CINEA.

En el proyecto participan también tres terminales del Puerto de València: APM Terminals Valencia, CSP Iberian Valencia Terminal y Valencia Terminal Europa Valencia, según ha informado la Fundación Valenciaport en un comunicado.

La sede de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) acogió este martes la primera reunión del proyecto OPS Valenciaport, 'Onshore power supply for containerships, ferries and cruise ships in the Port of Valencia'.

Este despliegue de la infraestructura de suministro eléctrico a buques u Onshore Power Supply (OPS) permitirá el suministro de electricidad desde tierra a ferries, cruceros y buques portacontenedores en tres terminales del Puerto de Valencia: APM Terminals, CSP y Trasmed.

Entre los objetivos específicos se incluyen el despliegue de una nueva subestación eléctrica primaria; la interconexión eléctrica entre esta y la existente; el estudio de los componentes necesarios para proporcionar OPS a todas las terminales de pasajeros y contenedores del puerto, incluyendo un sistema inteligente de gestión de la energía y la evaluación de diferentes escenarios de demanda de OPS y generación renovable; la instalación de infraestructura OPS en las tres terminales y la instalación de plantas de producción fotovoltaica en diferentes puntos de la red eléctrica dentro del puerto.

Durante el periodo 2028-2051, se espera que 32.993 escalas de portacontenedores, 14.323 escalas de ferris y 2.152 escalas de cruceros se conecten al OPS, que creen una demanda agregada de 1.331.238 MWh, reduzcan en 643.689 toneladas de CO2e, 248 toneladas de SOx y 317 toneladas de PM las externalidades ambientales en el Puerto de Valencia y generen un valor actual neto económico de más de 350 millones de euros.

La Autoridad Portuaria de Valencia ha desarrollado su propio Plan de Suministro de Energía Limpia y Plan de Emisiones Netas Cero para alcanzar la neutralidad en carbono en 2030, analizando la huella de carbono por sector económico portuario y definiendo estrategias junto con el clúster Valenciaport, así como acciones a corto y medio plazo.

OPS Valenciaport contribuirá a alcanzar el objetivo de neutralidad en carbono del Puerto de Valencia, reduciendo su huella de carbono en aproximadamente un 40%. Además, el despliegue de la infraestructura OPS ayudará a cumplir con los requisitos del Paquete Fit for 55, dotando de conexión OPS a todas las terminales de contenedores y pasajeros del Puerto, en su configuración actual.

PROYECTO EALING

La iniciativa forma parte del proyecto global EALING, 'European flagship Action for coLd ironING in ports', cuyo objetivo es acelerar el despliegue de instalaciones de OPS en los puertos marítimos de la Unión Europea.

El consorcio que desarrollará el proyecto está integrado por la Autoridad Portuaria de Valencia, APM Terminals Valencia, CSP Iberian Valencia Terminal, Valencia Terminal Europa y la Fundación Valenciaport, quien realizará la labor de coordinador del proyecto, tanto en su parte técnica como en su parte administrativa, y es además el interlocutor con la agencia europea CINEA.