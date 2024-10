PSOE, Compromís y EU-Podem afean a Barcala "falta de transparencia y gobierno" y Vox el "tasazo" de basuras

La portavoz del PP les reprocha no haber hecho "ni una propuesta realista"

ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante han criticado al alcalde Luis Barcala desde diferentes ángulos durante el Debate sobre el Estado de la ciudad, celebrado este lunes. Por un lado, desde la izquierda, PSOE, Compromís y EU-Podem han afeado al primer edil "falta de transparencia, gobierno y ejecución presupuestaria", mientras Vox ha criticado aspectos como la nueva ordenanza reguladora de la tasa de basuras, que ha calificado de "tasazo".

Desde el grupo socialista, su portavoz, Ana Barceló, ha propuesto a Barcala firmar dos pactos, "uno por el derecho a la vivienda y otro por el impulso de los barrios". "Barcala no ha construido ni una sola vivienda pública en seis años pese a sus promesas. Existen más de 4.300 solicitudes para acceder a una vivienda pública y no se atienden", ha indicado.

Para "revertir" esta situación, la dirigente socialista ha propuesto un pacto por la vivienda que cuente con el Consejo Económico y Social de la ciudad y con los grupos políticos, y que incluya un paquete de medidas que "incentiven la construcción y el alquiler", así como una "profunda reforma" del Patronato de la Vivienda. Barceló también ha propuesto bonificar algunos impuestos.

Sobre el acuerdo por los barrios, la portavoz del PSOE cree que "no se invierte en los barrios porque el turista no pasa por allí, mientras se perpetúan las desigualdades, se cronifican los problemas y crece el descontento social", y ha afeado a Barcala "no ejecutar millones de euros en inversiones y devolver subvenciones destinadas a cubrir necesidades de las familias".

En materia urbanística, Barceló ha pedido a Barcala que "exponga abiertamente" las acciones que quiera llevar a cabo "sin meter goles", "como sí ha ocurrido con el centro de Séneca o un hospital privado" en Vistahermosa. "¿Usted era conocedor de estas irregularidades urbanísticas o le han engañado? El 62 por ciento de nuestras solicitudes de información no nos ha sido facilitada, incluidas las de las irregularidades del hospital privado", ha agregado.

"TASAZO" DE BASURAS

Por su parte, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Carmen Robledillo, ha criticado el "tasazo de la basura que Compromís, Podemos y PSOE aprobaron en el Congreso y en Bruselas con el voto en contra de Vox y la abstención del PP", en referencia a la nueva ordenaza que está por aprobar. Asimismo, ha indicado que aún no se ha ejecutado la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sin restricciones ni sanciones --como acordaron PP y Vox-- y ha insistido en que el consistorio está en "tiempo de descuento presupuestario".

Robledillo ha subrayado el procedimiento propuesto por el PP sobre la ZAS, "que es más duro que el que intentó el gobierno tripartito de extrema izquierda". Además, ha insistido en poner en marcha la "oficina de atención a la maternidad" y la de "atención al cuidador", en "reforzar" la plantilla de Policía Local porque "hay falta de seguridad" y en que "los alicantinos necesitan la oficina antiokupación".

Asimismo, ha afeado que "la limpieza no está a la altura de lo que se merece la ciudad ni acorde con los impuestos pagados" y ha pedido "mejorar" la pavimentación de calles y aceras. Además, espera que se instalen sombrajes en las vías comerciales de la ciudad porque "gracias a Vox se incluyó una partida en los presupuestos de 2024" en este sentido y que "vea la luz" el aparcamiento rotativo del mercado de Babel.

"Podemos ofrecer nuestro apoyo siempre y cuando se cumplan las condiciones de nuestro programa electoral: el bien común, la reducción del saqueo fiscal de los alicantinos y el abandono de una política climática sectaria que únicamente busca arruinar a familias y pequeños negocios con absurdas imposiciones, restricciones e impuestos revolucionarios", ha aseverado.

MAS (COMPROMÍS): "ABANDONO ABSOLUTO"

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha criticado a Barcala por "dibujar" Alicante como la ciudad que "no es" durante su primera intervención y se ha referido a la "baja" ejecución de las cuentas municipales: "Esta ciudad está sumida en el abandono absoluto por su desgobierno. Alicante está perdiendo oportunidades de oro, cada euro que nos invierten desde Europa y no se está transformando ni a nivel social, ni a nivel económico, ni digital, ni verde. Nada de nada. Seis años y medio perdidos de sus gobiernos, señor Barcala. O gobierna de una vez por todas o tiene que dimitir".

Mas ha asegurado que el Ayuntamiento "bloqueó 50 millones de euros para construir, ampliar y reforzar la educación pública" cuando en la Generalitat gobernaba el Botànic y que "ha devuelto dinero" para llevar a cabo varios proyectos, como infraestructuras educativas, sanitarias o culturales.

El portavoz de Compromís también se ha referido a la "investigación al Ayuntamiento" por la gestión del Centro de Transformación de Residuos (Cetra) de Fontcalent "por presuntos delitos medioambientales en el tratamiento de las basuras" y por "chapuzas urbanísticas en un urbanismo a la carta, que los compañeros del PSOE han denunciado muy bien hecho por el Centro de Investigación del Agua". Asimismo, cree que Barcala "tendrá que dar explicaciones ante el mayor chanchullo urbanístico de su mandato, el caso IMED".

Mas también ha pedido "desatascar" la nueva ordenanza de basuras haciendo que "quien más contamine, más pague"; que "aplique la carrera profesional a los funcionarios" y acabar con "recursos miserables, como coches reventados y sin seguro".

Según Mas, se debe fomentar una "movilidad ganada al peatón" y el "transporte público gratuito", y exigir al Gobierno de España inversiones como la variante de Torrellano --conectar Alicante con el aeropuerto en tren-- y una "alternativa" para unir el Corredor Mediterráneo y el Puerto "sin destrozar los barrios del sur".

COPÉ (EU-PODEM): "CRISIS SOCIAL Y ECOLÓGICA"

Desde EU-Podem, su portavoz, Manolo Copé, ha centrado su intervención en los "problemas" de la vivienda en Alicante y en la "crisis social" a la que ha conducido una "falta de transparencia, de gobernanza y de inversiones", a lo que hay que sumar, según Copé, el "desprecio a la opinión de la ciudadanía" por parte del equipo de gobierno: "Alicante está en un punto crítico y se está convirtiendo en una ciudad fallida, no moderna como acaba de decir el alcalde".

En esta línea, ha criticado que Barcala "se va a Nueva York a hablar de cooperación internacional cuando aquí niega las partidas presupuestarias y se va a La Haya a hablar de transparencia cuando niega a la oposición el acceso a los expedientes".

"La brecha entre los barrios está creciendo cada día más. Usted ha sacado pecho de las personas que han atendido los servicios sociales. En Alicante, Servicios Sociales atendió el pasado año a 45.568 personas, más del doble que cuando usted empezó a ser alcalde", ha afeado Copé a Barcala.

En materia de limpieza, Copé cree que Alicante también vive una "crisis ecológica" porque el entorno "está en peligro" y se ha referido a la investigación en el Cetra. Además, ha dicho que tiene "fobia al turismo" que el equipo de gobierno "promociona" porque ha implicado que "las viviendas turísticas hayan crecido y que el empleo generado sea precarizado".

DE ESPAÑA (PP) CRITICA A LA OPOSICIÓN Y A SÁNCHEZ

La portavoz del PP y concejala del ejecutivo municipal, Mari Carmen de España, ha asegurado en su turno de réplica que los alicantinos "no se merecen la oposición que tienen" porque "no ha sido capaz de hacer ni una sola propuesta realista" y ha centrado su intervención en repasar la gestión de Barcala y en criticar al Gobierno de Pedro Sánchez.