PSOE pide a Fiscalía que investigue posible fraude o tráfico de influencias en el tema de multas de Ramírez

El socialista Jorge Ribes deberá declarar ante el juzgado como investigado tras la denuncia del PP por revelación de secretos



CASTELLÓ, 30 May. (EUROPA PRESS) - -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castelló ha presentado hoy ante la Fiscalía Provincial un escrito para que se investigue un posible fraude o tráfico de influencias, sin perjuicio de otras calificaciones jurídicas a la vista del resultado de las diligencias que se practiquen, ante el "presunto impago" de 134 multas de enero de 2023 a enero de 2024 en zona azul por parte del concejal de Movilidad del consistorio municipal, Cristian Ramírez (PP).

Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Puerta, en el Pleno de hoy, en el que PP y VOX han rechazado la creación de una comisión de investigación "por el impago en la zona azul y las sanciones que se derivan por parte del concejal de Movilidad del Ayuntamiento, Cristian Ramírez" solicitada por Compromís.

Según ha señalado Puerta durante el debate, "todo lo que hay detrás de esta historia huele muy mal, y por mucho que la alcaldesa, Begoña Carrasco, quiera taparlo, la ciudadanía merece saber todo lo que se oculta".

En la denuncia, donde se pide también que se ejerciten las acciones penales oportunas contra todas aquellas personas que pudieran ser responsables de actividades delictivas, se ha aportado toda la documentación de la que dispone el Grupo Municipal Socialista, "que incluye la presunta existencia de 134 multas al concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, de las que nada se sabe", han señalado los socialistas.

"134 presuntas sanciones que, según la información de la que disponemos, existieron, pero que parecen haberse volatilizado", ha señalado Puerta, quien ha señalado que es la "falta de transparencia" del Partido Popular la que les obliga a pedirle a la Fiscalía que actúe y analice responsabilidades "pues estamos ante posibles delitos que deben quedar aclarados".

La portavoz socialista, en esta línea, ha explicado que la alcaldesa, desde que el PSPV denunció estos hechos en el pleno de enero, "ha querido pasar página al mayor escándalo de los últimos años, escándalo ya indefendible solo con el hecho de el señor Ramírez haya reconocido 29 multas sin pagar y que siga sin dimitir o sin ser cesado de su cargo por la alcaldesa".

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha recordado que pidieron a Ramírez que dimitiera porque ante la "vergüenza" de tener a un concejal "que seguramente es el mayor infractor de la zona azul". "No clarificó nada de lo que había pasado. Sales dijo que había pagado 29 multas y Toledo nos trasladó un informe que decía que eran 9, por lo que esa contradicción, sumada a otras, generan muchas dudas, y en la comisión de investigación queríamos saber eso", ha añadaido.

El portavoz de VOX, Antonio Ortolá, ha vuelto ha indicar que el comportamiento del concejal de Movilidad sobre las sanciones "no es ejemplar", pero -ha dicho- "tanto las explicaciones que dio como la documentación que ha exhibido certifican que todas las multas que le han llegado están pagadas". "Con la petición de una comisión de investigación solo quieren enfangar y estirar para acabar haciendo mucho ruido y no nos vamos a prestar a ese juego, pues si tuviéramos la más mínima duda, votaríamos a favor de la comisión, pero no tenemos ninguna duda", ha dicho.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha señalado que los socialistas "solo hacen grandes anuncios y titulaes y fotos en las puertas de la Fiscalía, pero cuando se archivan sus denuncias no piden perdón". "Están haciendo política en los juzgados y son el partido que creen que controlando a los jueces van a controlar la política y la sociedad", ha manifestado la primera edil, quien ha pedido a los socialistas que "vayan donde crean que deben ir porque nosotros sí creemos en la justicia". "No nos van a amedrentar, no les tenemos miedo y no nos van a parar", ha añadido.

Por su parte, el 'popular' Sergio Toledo, ha destacado que el concejal Cristian Ramírez dio las explicaciones "oportunas" que no dieron concejales del anterior gobierno "con conductas mucho más reprobables en lo personal". "Nunca ha utilizado su cargo en beneficio propio y el Síndic de Greuges archivó las denuncias del PSOE y Compromís porque consideró que el Ayuntamiento ya había dado explicaciones", ha indicado.

"Parte de las multas se produjeron con su gobiernos, y el caos que tenían ustedes hizo que no le llegaran al concejal parte de las mismas y por eso no las pagó", ha explicado Toledo, quien ha acusado a la oposición de ejercer "un acoso político y personal".

"POLÍTICA DE BARRO"

Por otra parte, el PP ha pedido a los socialistas que abandonen la "política de barro" tras desvelar que el concejal socialista Jorge Ribes ha sido llamado a declarar como investigado. El propio Ribes ha confirmado que deberá prestar declaración en la primera semana de julio ante el juzgado de Instrucción número 4 tras una denuncia de Cristian Ramírez por revelación de secretos en el pleno en el que denunció la presunta acumulación de multas del edil de Movilidad.

"Ya dije algún día tendrán que explicar en un tribunal cómo accedieron a la información privada que no tiene ni el servicio de recaudación municipal", ha añadido el 'popular' Vicent Sales.

Jorge Ribes, en el turno de ruegos y preguntas, ha indicado que "llama la atención" que se le denuncia por revelación de secretos "cuando hace poco el señor Toledo ha dicho que no hay ningún secreto que revelar y que eran todo invenciones". "A una persona -en referencia a él- se le denuncia por denunciar a otra persona que no ha pagado las multas -en referencia a Ramírez- y a otra persona -refiriéndose al concejal de Movilidad- se le denuncia "por no pagar las multas". "Entre ambos casos hay diferencia considerable, y supongo que tras este uso partidista del poder judicial, cuando se archive la causa me pedirá disculpas", ha añadido dirigiéndose a la alcaldesa.

El Pleno también ha aprobado por unanimidad la creación del Registro Municipal de Programas de Actuación, Agrupaciones de Interés Urbanístico y Entidades Urbanísticas Colaboradoras del Ayuntamiento. Unanimidad, así como el Plan Director de Aguas Regeneradas de Castelló.

Finalmente, ha dado el visto bueno, con los votos a favor de PP, Compromís y PSPV y en contra de VOX, a la aprobación del II Plan de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad 2024-2027.