El PSPV acude al TC para intentar reabrir la comisión de la dana en Les Corts

Archivo - Víctimas de la dana en el pleno de Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes - Archivo

VALÈNCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para intentar reabrir la Comisión de la dana en Les Corts Valencianes, según se desprende del escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

El recurso se interpone, en concreto, por vulneración del derecho fundamental al ejercicio del cargo público representativo, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española (CE), en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes, reconocido en el artículo 23.1 CE.

Y el escrito se sustenta en dos vulneraciones fundamentales. La primera, la sustitución de comparecencias ante la Comisión de Investigación de Les Corts por la incorporación de transcripciones de comparecencias celebradas ante la Comisión de investigación del Congreso de los Diputados, "privando a los diputados recurrentes de la facultad de formular sus propias preguntas, repreguntar, solicitar aclaraciones, confrontar a los comparecientes con la documentación recabada y orientar el interrogatorio hacia el específico objeto de la investigación".

Y la segunda vulneración hace referencia a la configuración y conclusión de los trabajos de la Comisión "de tal manera que, mientras se impedía o limitaba el ejercicio de la función de investigación y control respecto de actuaciones y responsables pertenecientes al ámbito de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat, las conclusiones definitivamente aprobadas desplazaron la fiscalización política hacia la Administración General del Estado y formularon juicios explícitos sobre sus responsabilidades, pese a que el Estatuto de Autonomía de la Comunitat configura la función de control parlamentario de Les Corts respecto de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat y permite crear comisiones de investigación para desarrollarla", se sostiene.

Así, el recurso detalla "irregularidades" producidas durante la Coimisión de Investigación y la aprobación del dictamen en Les Corts, tal y como ha detallado Alicia Andújar, portavoz de Emergencias del grupo socialista en la cámara valenciana.

Por este motivo, los socialistas reclaman que se restablezcan los derechos vulnerados y se deje sin efecto una actuación parlamentaria "que no puede tener cabida en una institución que representa la voz del pueblo valenciano y, en consecuencia, la memoria de las 232 personas que murieron ahogadas", ha puntualizado Andújar.

A su juicio, "Les Corts Valencianes están para esclarecer lo sucedido y para exigir responsabilidades y no vamos a permitir que el Partido Popular y VOX utilicen Les Corts como escudo político para borrar la responsabilidad de Carlos Mazón y al Consell del Ventorro".

"Este dictamen ilegal es intolerable. Llegaremos hasta el final y utilizaremos todas las vías jurídicas y parlamentarias a nuestro alcance para conseguir que ese dictamen quede sin efecto y sea eliminado del Diario de Sesiones de Les Corts", ha apostillado Andújar.

Y ha añadido: "Frente a los intentos de imponer una versión que encubre a Mazón, nuestra obligación como representantes del pueblo valenciano es defender la verdad, la dignidad de las víctimas y el derecho de toda la sociedad valenciana a saber qué ocurrió y por qué", ha concluido.