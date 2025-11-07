El PSPV acusa al PP de estar en "una lucha de poder sobre la memoria de las víctimas de la dana"

CASTELLÓ 7 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha acusado este viernes al PP de estar en "una lucha de poder sobre la memoria de las víctimas de la dana", y ha lamentado que Aberto Núñez Feijóo "ha dejado en manos de Abascal la llave de la gobernabilidad de la Comunitat Valenciana".

En una rueda de prensa en Castelló, Muñoz ha señalado que hay una Generalitat Valenciana "paralizada, inestable". "Desde el primer momento nos decían que la prioridad era la recuperación postdana y estamos viendo como ésta era también otra mentira del PP en su conjunto", ha dicho.

"Nunca fue una prioridad la recuperación de la dana, siempre fue una prioridad mantenerse en el poder, y es lo que estamos viviendo en estos momentos: una lucha sin cuartel en el seno del PP, en la que el candidato de la Comunitat Valenciana es uno, Pérez LLorca, y la candidata del PP es otra, María José Catalá", ha subrayado.

El síndic socialista ha apuntado que, ante el "bochorno generalizado" de la sociedad valenciana, se está viendo "una lucha de poder sobre los cuerpos de 229 personas, sobre la memoria de las víctimas de la dana en un espectáculo dantesco" que -según ha dicho- "ni el peor de los cronistas de la historia de la Comunitat Valenciana podría pensar".

"Denunciamos un PP que ha instalado la Comunitat Valenciana en la inestabilidad política y económica, que ha paralizado la Comunitat por intereses partidistas y, lo que es peor, que ha dado la llave de la gobernabilidad al representante de la extrema derecha en España", ha apuntado.

"LO PEOR DE LA POLÍTICA"

Muñoz considera que, "lamentablemente, el futuro de los valencianos, si es por Núñez Feijóo, dependerá de un señor sentado en Madrid en la sede de Vox que se llama Abascal y que, además, representa lo peor de la política: el racismo, el recorte de los derechos, la involución en las libertades públicas, la exclusión e, incluso, ir en contra de la propia autonomía".

"Santiago Abascal es el que tiene todo el poder ahora para decidir si inviste o no a un presidente o presidenta del PP, y ante eso el PSOE se revela y no lo vamos a permitir, pues lo que necesita la sociedad valenciana es ir a las urnas", ha añadido.

El síndic ha anunciado que el PSPV-PSOE impulsará próximamente la campaña de acción política más ambiciosa de esta legislatura, "una iniciativa que combinará pedagogía democrática y compromiso cívico para movilizar a toda la sociedad valenciana y explicar que, con Diana Morant, el socialismo valenciano representa la alternativa sólida para recuperar el sentido común, la seriedad y la competencia en la Presidencia de la Generalitat".

Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Samuel Falomir, ha denunciado que "la situación en la provincia refleja un PP inestable y sin rumbo, que ha convertido las instituciones en una delegación del Partido Popular al servicio de Mazón". En sus palabras, ha acusado a la presidenta Marta Barrachina de "instaurar una fábrica de bulos para tapar la incapacidad de gobernar que demuestran los 'populares' en todas las administraciones".

Falomir ha advertido que "PP y Vox son sinónimo de inestabilidad allí donde pactan gobiernos de conveniencia" y ha citado como ejemplos los casos de Borriana y Almassora. "Es necesario un adelanto electoral en la Comunitat Valenciana que ponga fin al 'malson' de los gobiernos de derechas y abra un nuevo ciclo político de cambio también en la provincia de Castelló", ha concluido.