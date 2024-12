El PSPV acusa a Rovira de "poner en peligro" la vuelta al cole tras la dana y Compromís estudiará si constituye "delito"

VALÈNCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha acusado al conseller de Educación, José Antonio Rovira, de "poner en peligro" la vuelta a clase de los alumnos en los municipios valencianos afectados por la dana del pasado 29 de octubre, mientras Compromís estudiará si estos "abusos" son "constitutivos de delito".

Así lo han trasladado las diputadas Mercedes Caballero y Verònica Ruiz, respectivamente, en declaraciones a los medios en Les Corts un día después de que los directores de los tres institutos de Educación Secundaria (IES) de Valencia que quedan por retomar la actividad del alumnado tras la dana (IES 25 d'Abril de Alfafar, IES Albal de la localidad del mismo nombre e IES María Carbonell i Sánchez de Benetússer) afirmaran que "no cuentan con ningún documento que certifique la seguridad del centro después de las actuaciones llevadas a cabo".

Los directores emitieron este comunicado conjunto después de que la Conselleria asegurara que estos centros estaban en condiciones de reabrir este lunes. Posteriormente, el departamento que dirige José Antonio Rovira insistió en que el sábado trasladó a los centros documentos de seguridad respecto a las reparaciones realizadas en sus instalaciones, donde "se recoge que se considera al centro apto para realizar la apertura en condiciones de seguridad y salubridad".

Desde el PSPV, Caballero ha defendido que los alumnos vuelvan a clase "con todas las condiciones de higiene, seguridad y normalidad", al tiempo que ha vuelto a exigir la dimisión de Rovira por "dejación de funciones" y "falta de respeto" en sus comunicaciones a los centros: "Se borró de la emergencia y se está borrando de la reconstrucción".

"¿Qué pasaría si abrieran los centros y pasara una desgracia? ¿Dónde se iba a poner el conseller Rovira? ¿Dónde se iba a poner Carlos Mazón ('president' de la Generalitat)?", se ha preguntado, y les ha acusado de "echar siempre la culpa a otro" cuando "son los responsables y los competentes".

La socialista ha cuestionado así "por qué las certificaciones no están donde toca, que es en la mano de los equipos directivos", que "no piden otra cosa que abrir las puertas cuando estén seguros de que ahí no va a pasar nada". "Y esa competencia es de la Conselleria", ha recalcado.

Por tanto, se ha puesto "en la piel de los directivos de las escuelas": "Si la Conselleria me certifica sí o sí que el centro está en condiciones, yo no voy a dejar entrar a un alumno o a una alumna". Además, ha recordado que un operario falleció un domingo mientras trabajaba en un centro educativo de Massanassa.

"MANÍA PERSECUTORIA"

En la misma línea, la diputada de Compromís ha acusado a Rovira de tener "una manía persecutoria del todo intolerable con las comunidades educativas", ya que ha sostenido que "se ha visto obligado a obligarles a que abran los centros sin ningún tipo de seguridad" después de que la semana pasada anunciará en Les Corts que este lunes volverían a clase todos los alumnos afectados.

"Les envía un tipo de documentación que lo que hace es poner sobre las direcciones la responsabilidad de que esos centros abran con total seguridad", ha reprochado, ante lo que ha avanzado que su grupo pretende "estudiar si estos abusos por parte del conseller serían constitutivos de delito". "En caso de serlo, sin duda, los llevaremos a los tribunales", ha aseverado.

A su juicio, se trata de una actitud "impropia de un conseller" al "utilizar las redes sociales de una institución para hacer partidismo y para hacer política rastrera, que es a lo que está habituado". "Si hay garantías de seguridad en la documentación que envía la Consellería, que la enseñen, que la hagan pública por una cuestión de transparencia", ha urgido.

La diputada de Compromís ha garantizado que su compañero de grupo Gerard Fullana está "en permanente contacto" con todas las direcciones educativas y con las comunidades para darles apoyo y "las respuestas que debería dar un conseller que ni está ni se lo espera".