PSPV sobre un adelanto electoral en la Comunitat Valenciana: "Todo es posible, eso habrá que verlo"

Compromís cree que la no aprobación de los PGE "no es motivo suficiente" y Podem "no es un elemento definitivo"

El síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, ha deslizado la posibilidad de un adelanto electoral de las autonómicas en la Comunitat, potestad que le corresponde al presidente de la Generalitat, después de que este miércoles los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no hayan salido adelante. Sin embargo, sus socios de gobierno --Compromís y Podem-- han abogado por agotar la legislatura porque consideran que todavía quedan "muchas cuestiones por hacer".

En concreto, en atención a los medios en el parlamento autonómico tras la votación en el Congreso de los PGE y a preguntas sobre si el rechazo a las cuentas abre la posibilidad de un adelanto electoral en la Comunitat, Manolo Mata, ha admitido que "todo es posible" y "eso habrá que verlo" y en caso de ser así será "una decisión botánica".

"Es una decisión del presidente de la Generalitat y creo que, además, será una decisión botánica, pero hay elementos para tomar en consideración esta cuestión porque estamos en una legislatura cuyo final estaba muy en función de los incrementos presupuestarios", ha manifestado.

No obstante, desde Compromís, Fran Ferri, ha señalado que "todavía quedan leyes importantes por aprobar" en Les Corts y, por tanto, su formación seguirá "trabajando hasta final de legislatura para que las normas que están en tramitación parlamentaria puedan ser aprobadas". "Nosotros seguiremos trabajando para mejorar la vida de la gente hasta el último momento y tenemos previsto que esas elecciones serán el 26 de mayo", ha subrayado.

Además, para Ferri, no es motivo suficiente para adelantar las autonómicas en la Comunitat el hecho de que no se hayan aprobado las cuentas que recogían mejores inversiones para la Comunitat e ingresos para impulsar políticas del Botànic. "Para mí no lo son", ha asegurado.

En similares términos se ha pronunciado, el secretario general y portavoz de Podem en Les Corts, Antonio Estañ, quien espera que esta decisión, si se produjera, estuvieran motivada porque es "mejor para los valencianos y no por cuestiones partidistas" y para quien el hecho de que no haya PGE es un elemento "a tener en cuenta" pero que "no puede ser definitivo"

"Nosotros nos hemos mantenido siempre en que hay que estirar la legislatura hasta el final porque aún quedan muchas cuestiones por hacer y si no queremos que vuelvan los corruptos acompañados de la extrema derecha lo que necesitamos es redoblar la apuesta del Botànic", ha defendido.

PP: "QUE ACABE ESTA AGONÍA"

Por su lado, la líder de los 'populares' valencianos, Isabel Bonig, ha señalado que es una potestad del presidente de la Generalitat pero, en cualquier caso, ha remarcado que su partido está "absolutamente preparado" y, por tanto, espera que "cuanto antes acabe esta agonía". Nosotros ya dijimos que en la Comunitat estábamos en tiempo de descuento del Botànic", ha subrayado.

CS QUIERE "ELECCIONES A TODOS LOS NIVELES"

Asimismo, la síndica de Cs en la cámara autonómica valenciana, Mari Carmen Sánchez, ha indicado que su grupo desea "elecciones a todos los niveles" porque cuentan con "un gran equipo" y, aunque ha admitido que en la Comunitat todavía no cuentan con un candidato porque no se han celebrado las primarias, en caso de adelanto electoral "pondrán en marcha la maquinaria" para "un proyecto ganador, que saldrá a ganar y ganará", ha enfatizado.