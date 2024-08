PSPV de Alicante acusa a Mazón de ir "contra la educación pública" tras retirarse de proceso entre UA y UMH por Medicina

ALICANTE, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de educación y universidades del PSPV-PSOE en Alicante, Alfonso Blázquez, ha acusado al Consell de "volver a posicionarse en contra de la educación pública", tras retirarse del proceso judicial que inició la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) sobre la impartición del Grado en Medicina en la Universidad de Alicante (UA).

Así se ha expresado Blázquez en un comunicado, después de conocerse que la Generalitat Valenciana se ha retirado del proceso judicial que inició la UMH sobre el Grado en Medicina en la UA, mediante la presentación de un escrito de allanamiento, lo que a juicio del socialista deja "claro que el PP tiene un posicionamiento a favor de que no se sigan impartiendo los estudios de medicina en la UA".

"Un atropello más contra lo que es de todos. El PP acostumbra a maltratar lo público cuando gobierna, y con esta actitud perjudica los intereses de Alicante. Esto representa no solo un ataque contra la Educación Pública, sino sobre nuestro Estado de Bienestar, ya que con la implantación de este Grado por el Govern del Botànic se aumentó un 10 por ciento el número de plazas para estudiantes de medicina en nuestra Comunitat", ha aseverado.

Asimismo, ha afirmado que el PSPV de Alicante acatarán "como no puede ser de otra manera la solución que se dé desde los tribunales". No obstante, ha añadido que están "convencidos de que el futuro de la Educación y de la sanidad no pasa por crear un enfrentamiento entre Universidades, sino por fortalecer sus vínculos y aumentar la oferta pública en el sector sanitario, para volver a convertir a la Comunitat en un referente en bienestar social, como llegó a ser cuando al frente del Consell había un gobierno socialista".

CRÍTICAS AL "SILENCIO" DE PACHI PASCUAL

En la misma línea, el grupo municipal socialista de Sant Vicent del Raspeig ha criticado el "silencio" del alcalde de la localidad, Pachi Pascual (PP), ante esta decisión del Consell. "Pachi Pascual se está poniendo de perfil, como el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ante un asunto de calado como es el regreso de Medicina a la UA", ha aseverado en un comunicado.

"Resulta decepcionante ver cómo una persona puede cambiar radicalmente de postura. Es totalmente mentira que el Ayuntamiento y el equipo de gobierno de PP y Vox no disponga de los datos y la información necesaria para posicionarse al respecto, ya que en septiembre de 2023 se aprobaron en pleno trámites para la modificación del Plan Especial de la UA para facilitar la implantación del Grado de Medicina, siendo Pachi Pascual alcalde y concejal de Urbanismo", ha apuntado.

Igualmente, han calificado de una "tomadura de pelo" que el equipo de gobierno y el alcalde "desconozca los motivos" por los que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y el conseller de Educación, José Antonio Rovira, han tomado esta decisión, "dado que el campus de la UA está en San Vicente y el alcalde debería estar plenamente informado". "Queda demostrado que es una decisión política de Rovira y Mazón, y se ha dejado de lado completamente los intereses de la UA y San Vicente. Es indignante", ha censurado.

Asimismo, el PSPV de Sant Vicent ha puesto en valor la "colaboración excelente" entre el Ayuntamiento y la UA "en los mandatos del socialista Jesús Villar" y ha defendido que ambas instituciones "han caminado juntas en el proceso de implantación del grado de Medicina en el campus de San Vicente".

"Ahora, por una cuestión política, Pachi Pascual se desentiende y deja tirada a la institución académica. Prefiere quedar bien con Rovira y con Mazón y cambiar el discurso respecto a la campaña electoral de hace año y medio", han acusado los socialistas sanvicenteros.