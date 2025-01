El PSPV apoyará el decreto de los 700 millones, Compromís también el de transporte y Vox los relacionados con la dana

El PP acusa a la izquierda de buscar "excusas" para "no querer que haya reconstrucción" y pide "no caer en la trampa" de Sánchez

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE y Compromís han adelantado que apoyarán este jueves en el pleno de Les Corts la validación del decreto ley que permitirá aumentar la deuda de la Comunitat Valenciana en 700 millones de euros para financiar los gastos excepcionales de reparación y reconstrucción tras la dana del 29 de octubre, la coalición dará su apoyo también al de la prórroga de las ayudas al transporte, mientras que Vox ha rechazado "avanzar" sus votos, aunque se ha mostrado "favorable" a prestar apoyo a aquellos relacionados "directamente" con la dana.

De este modo lo han manifestado los síndics de los distintos grupos parlamentarios, en declaraciones a los medios este miércoles antes del pleno de Les Corts, que este jueves votará la validación de siete decretos del Consell --finalmente el de medidas extraordinarias para la gestión, organización y movilidad del personal empleado público a consecuencia de la dana se ha retirado después de que el Consell haya restablecido el tope salarial para altos cargos--.

Desde el PSPV, José Muñoz ha avanzado que los socialistas apoyarán el decreto de los 700 millones de euros "que vienen del Gobierno de España para hacer frente a situaciones de liquidez", ha reivindicado, al tiempo que ha subrayado que existen "gastos ya comprometidos que tienen que ver con estos fondos", como las ayudas para la compra de vehículos anunciadas "por enésima vez" por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

Pese a ello, los socialistas apoyarán este decreto, que demuestra "la voluntad del Gobierno de España de ayudar a la Comunitat Valenciana", al considerarlo "absolutamente necesario". Por el contrario, no apoyará aquellos que, a su juicio, "utilizan la dana para hacer modificaciones que no tienen nada que ver y que son peligrosas" como el de medidas urbanísticas.

"Están planteando volver a construir en zonas inundables y cuestiones como que con la construcción de un par de diques y colectores ya no habrá nunca un riesgo de inundación, una auténtica barbaridad y probablemente recurrible porque no se sustenta", ha denunciado.

Respecto al decreto sobre Fira Alacant y Feria Valencia, ha mostrado sus dudas de esta modificación impulsada "no sabemos exactamente para qué" en un momento en que el pleno de Les Corts, según Muñoz, "tendría que hablar de la dana exclusivamente".

También ha cuestionado el de medidas sanitarias y educativas y ha acusado al Consell de pretender con ello "organizar la sanidad pública valenciana para hacerla cada vez peor". "Están planteando que puedan cesar a jefes de personal sin ningún tipo de requisito previo", ha advertido. Por ello, ha justificado la negativa del PSPV a apoyar estos decretos y ha acusado al Gobierno valenciano de "utilizar una coyuntura muy específica para hacer el programa del PP de cambiar lo público a lo privado".

En cuanto a la fiscalidad verde, ha lamentado los "peajes" que tiene que pasar el PP de ir "en contra de la lucha contra el cambio climático" para que Vox "le apruebe los presupuestos" de la Generalitat y, frente a ello, ha reivindicado la necesidad de impulsar medidas para hacer frente al cambio climático "y no eliminarlas", más todavía tras la dana que "nos ha mostrado la fuerte repercusión que tiene esta situación".

COMPROMÍS QUIERE "HACER APORTACIONES"

Desde Compromís, Joan Baldoví ha avanzado que la coalición votará a favor del decreto de los 700 millones y el de transporte, aunque pedirá que se tramiten como proyectos de ley para permitir que la oposición "pueda hacer aportaciones". "Si Mazón nos está pidiendo que ayudemos, nosotros queremos hacer aportaciones", ha argumentado.

El resto de decretos, ha justificado, "no los podemos votar a favor", especialmente el de fiscalidad verde por "rebajar todos los requisitos en un momento de emergencia climática que provoca catástrofes" y el de medidas urbanísticas por "rebajar criterios para favorecer los intereses de los constructores". Para Baldoví, son "más de lo mismo, más del mismo modelo del PP".

VOX "VA A ESTAR AHÍ" EN LOS DECRETOS SOBRE LA DANA

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha rechazado adelantar los votos de su grupo, aunque ha avanzado que es "favorable" a apoyar "todos aquellos --decretos-- que tienen una relación directa con las ayudas que se puedan destinar cuanto antes a la recuperación" tras la dana. "En principio, nuestra tendencia va a ser apoyarlos, pero haremos las consideraciones que cada uno de los diputados considere oportuno", ha apuntado.

Sobre si solicitarán que alguno se tramite como proyecto de ley, ha indicado que "puede" que ocurra en algún caso, pero ha matizado que en cualquier caso esperarán a la defensa del mismo y según ella y "las necesidades de implementarlo" tomarán la decisión. "Vamos a escuchar", ha apostillado, aunque ha asegurado que, si el Consell les "convence" de que es preciso que sean validados "por el bien de los afectados por la riada", Vox "va a estar ahí".

EL PP PIDE "NO CAER EN LA TRAMPA" DE SÁNCHEZ Y EL PSOE

Finalmente, desde el PP, Juanfran Pérez Llorca ha replicado al PSPV y Compromís que no apoyar estos decretos supone "no querer que haya reconstrucción" tras la dana y ha acusado a ambas formaciones de tratar de buscar "una excusa" para "que no haya" este proceso en la Comunitat Valenciana.

Particularmente, ha incidido en el de fiscalidad verde y, al respecto, ha lamentado que el Botànic "engañó a todos los valencianos" al prometer que iba a imponer un impuesto para poder invertirlo en la mejora del medioambiente y en nuevas infraestructuras. "Después de 8 años, todos los proyectos verdes están en el cajón y en esos años se han estado cobrando impuestos a todos los valencianos simplemente para recaudar, pero no para invertir en un futuro verde", ha lamentado.

Pérez Llorca ha defendido que todos estos decretos son "muy importantes" para la reconstrucción tras la dana y ha subrayado la urgencia del de medidas urbanísticas, dado que regula "las construcciones en zonas inundables mientras no tenga la aprobación o no se hagan esas obras" por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). "Se tienen que hacer reuniendo todos los requisitos necesarios que garanticen la seguridad de todos los municipios, y es lo que presentan los decretos que aquí se plantean", ha remarcado.

Por eso mismo, ha pedido que "nadie caiga en la trampa" de la estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del PSOE: "Quieren que no haya reconstrucción y están jugando con el dolor de las víctimas, y esa es la estrategia que van a seguir". Pese a ello, ha augurado que los decretos "mañana van a salir adelante" en Les Corts.

"NO HA HECHO FALTA APLICARLO"

Finalmente, preguntado por si en la retirada del decreto de movilidad de los funcionarios que incluía la supresión del tope salarial de los altos cargos del Consell ha influido que ni Vox, Compromís y el PSPV fueran a apoyarlo, ha señalado que lo que ha influido es que "no ha hecho falta aplicarlo".

"Se había modificado para buscar talento y personas especializadas. Como ya las tenemos, no ha hecho falta tocarlo. Por lo tanto, no se tiene que afrontar esa ratificación aquí en Les Corts, porque el gobierno de la Generalitat ya lo ha retirado", ha zanjado.