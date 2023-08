El PSPV asegura que no puede pasar "ni un minuto más" sin que Mazón rectifique a Rovira y defienda a la AVL

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSPV en Les Corts Valencianes, José Chulvi, ha asegurado este viernes que no puede pasar "ni un minuto más" sin que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, rectifique al conseller de Educación, José Antonio Rovira, y defienda a la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Así lo ha indicado después de que Rovira afirmara este jueves que no cree que la AVL "tenga la verdad absoluta, como no la tiene nadie" sobre el valenciano, y se preguntara "por qué no va a tener el conseller de lo que sea la libertad de poder elegir sus normas" en sus comunicaciones.

El PSPV ha anunciado una declaración institucional para que Les Corts exijan al Consell que "respete" el Estatut d'Autonomia con el valenciano, en defensa del uso de la lengua propia en el Congreso y de la AVL.

Según ha afirmado Chulvi en un comunicado, "desde el grupo socialista vamos a presentar una declaración institucional defendiendo el uso del valenciano en el Congreso y reafirmando el compromiso de Les Corts con el respeto a l'Estatut de Autonomía y a la AVL".

Chulvi ha asegurado que "la mejor manera de defender el valenciano es hablarlo, leyéndolo y respetando nuestro Estatut de Autonomía". A su juicio, las declaraciones de Rovira son "lamentables" y ha sostenido que Mazón, como su "máximo responsable", "no puede consentir ni dejar que pase un minuto más sin rectificar a su conseller y tiene que salir a defender una institución respetada y que nació fruto del consenso como es la AVL".

El dirigente socialista ha adelantado que, ,además de la declaración institucional, presentarán una batería de preguntas para aclarar si los miembros del Consell "saben que deben cumplir el Estatut" y también si Mazón "considera admisible que un miembro de su Gobierno incite a la insumisión lingüística".

"Queremos saber cuál es el posicionamiento del Consell frente a las declaraciones de Rovira, que faltan el respeto a todos los valencianos y valencianas, incumplen el Estatut, ningunean a la AVL y menosprecian el valenciano", ha concluido.