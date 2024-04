El PSPV avisa que los coches siguen aparcando en la supermanzana de la Petxina con "total libertad"

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSPV en el Ayuntamiento de València María Pérez ha denunciado este sábado que los coches siguen aparcando en la supermanzana de la Petxina con "total libertad", pese a las "quejas vecinales" de los residentes en la zona.

"Basta con pasear para ver cómo la realidad deja en evidencia la inacción del PP", ha afirmado Pérez en declaraciones remitidas a los medios, al tiempo que ha aprovechado para reprochar a la alcaldesa de València, María José Catalá, que "se burle de los vecinos".

"Esta semana veíamos cómo los vecinos de la supermanzana se quejaban de que el espacio peatonal recuperado por el anterior gobierno progresista había sido ocupado poco a poco por vehículos mal aparcados ante la inacción del gobierno municipal y a pesar de las múltiples quejas y denuncias", ha expuesto.

En este punto, ha criticado que el gobierno municipal --integrado por el PP y Vox-- haya "intentado justificar la situación con una guerra de cifras", pero, pese a ello, ha afirmado que "la realidad se impone", ya que "cualquier persona que se pasee hoy por la supermanzana verá cómo los coches siguen mal aparcados, algunos incluso acumulando numerosas multas en sus parabrisas".

La edil socialista ha lamentado que al PP el proyecto de la supermanzana "no le gusta" y ha sostenido que este proyecto "no está" entre las prioridades del equipo de gobierno, al "dejar que los coches sigan aparcando en lugares que no les corresponden".

Este pasado miércoles, la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), presuntada por esta situación, aseguró que los policías locales de la ciudad no tienen ninguna orden para dejar de multar a los coches que aparcan en la supermanzana de la Petxina.

Al mismo tiempo, consideró que se requiere "una reflexión" sobre la señalética, "muy difícil" y "compleja", de esta zona de la ciudad para que sea "más fácil" ver dónde no se puede estacionar.