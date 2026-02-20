PSPV y Compromís afean a PP y Vox "dar voz" en la comisión dana de Les Corts a personas que intentaron "colar bulos"

Archivo - Segunda sesión de la comisión de investigación de Les Corts sobre la dana del 29 de octubre en Valencia, a 14 de octubre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís critican que el PP y Vox "den voz" en la próxima sesión de la comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes a quien "intentó colar bulos" durante las semanas posteriores a la tragedia para "sacar provecho político", en alusión al presidente de la asociación 'Sólo Pueblo Salva Pueblo', Rubén Gisbert, un hecho que consideran "absolutamente deleznable".

Así lo han manifestado tras conocer el detalle de las personas que intervendrán en la próxima sesión de la comisión, que se celebra este próximo lunes y martes y en la que comparecerán las asociaciones de víctimas y afectados por la riada del 29 de octubre de 2024.

La sesión se iniciará el lunes 23, a las 10.30 horas, con la comparecencia de Mª Concepción Cuevas como representante designada por Asociación Liberum, tras lo que, a las 11.45 horas, comparecerá Sonia Fuster por parte de la asociación SOS Desaparecidos. A las 13.00 horas, será el turno de Alejandro Carabel por la Asociación Damnificados por la dana Alfafar/Horta Sur.

Por la tarde de la primera jornada intervendrán, a las 16.00 horas, Fernando Catalán como representante de la asociación Tots a una Veu y, a las 17.15 horas, Alba Bodelón de la Asociación Vecinos Ecos del Agua de Benetússer, según ha podido saber Europa Press.

Al día siguiente, el martes 24, abrirá a las 10.30 horas la segunda jornada de comparecencias Rosa Álvarez como presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O y, a las 11.45 horas, Mariló Gradolí de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024. La mañana acabará, a las 13.00 horas, con Rubén Gisbert como presidente de la asociación Sólo Pueblo Salva Pueblo. Por la mañana, también se ha convocado en el parlamento autonómico Junta de Síndics.

Ya por la tarde, a las 16.00 horas, están citadas Mª Ascensión García Villanueva de la asociación Unión del Pueblo 29 y, a las 17.15 horas, Juan José Monrabal Ibáñez a título particular.

En declaraciones a Europa Press, tanto el PSPV como Compromís han criticado que el PP y Vox "den voz" en esta comisión a personas que intentaron "colar bulos esos días tan dramáticos y de desconcierto" tras la dana, en referencia a Rubén Gisbert.

"IMAGEN INFAME"

En este punto, el portavoz socialista, José Muñoz, ha adelantado que el PSPV ha pedido a los servicios de la Cámara que permitan durante su turno de intervención introducir un vídeo en el que se ve a Gisbert "arrodillándose para mancharse las rodillas de barro y así poder simular que había estado ayudando en la tragedia de la dana", un gesto "que nos avergonzaba a todos". "Queremos que esta imagen infame vuelva a ser recordada por el conjunto de la ciudadanía española", ha apostillado.

Para Muñoz, la citación de este tipo de personas demuestra "la poca consideración que tiene tanto el PP como Vox" a este foro parlamentario y supone "un insulto a la memoria de las víctimas y las asociaciones". También ha lamentado la "poca sensibilidad" del PP y de Vox en un tema "tan delicado y tan sensible como es la tragedia" de la riada.

Frente a ello, ha garantizado que los socialistas confrontarán con "este ultra y agitador de la ultraderecha que todos sabemos lo que hizo durante la dana". .

Mientras, Joan Baldoví (Compromís) ha censurado que el PP y Vox den voz a gente "que intentó colar bulos esos días tan dramáticos y de desconcierto" para "sacar provecho político en una tragedia de estas características" y ha asegurado que esas personas tienen que dar "muchas explicaciones". "Por eso, sin duda, aprovecharemos su intervención para que dé todas las explicaciones necesarias en sede parlamentaria", ha garantizado.

PSICÓLOGOS PARA ASISTIR A COMPARECIENTES

Por otra parte, fuentes parlamentarias han detallado a Europa Press que el Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana facilitará a la comisión un listado de profesionales que acudirán a la sesión para asistir psicológicamente a comparecientes que lo pudieran necesitar.