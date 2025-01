PSPV y Compromís cargan contra la gestión del "desaparecido" Rovira en educación y cultura: "Ni está ni se le espera"

Vox urge a reconstruir las instalaciones dañadas y no se fía de Sánchez, mientras el PP acusa a los socialistas de hacer "tacticismo"

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE y Compromís han cargado contra la gestión del "desaparecido" conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, quien "ni está ni se le espera" tras la dana, y han denunciado la "ausencia de planificación" de su departamento. Mientras, Vox ha urgido a reconstruir todas las instalaciones dañadas porque no se fían del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PP ha acusado a los socialistas de hacer "tacticismo político" con estas críticas.

De este modo lo han expresado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios, antes de la comisión de Educación y Cultura de Les Corts, que este miércoles ha debatido la toma en consideración de varias proposiciones no de ley (PNL) sobre ayudas, medidas y reparación de instalaciones tras las inundaciones del pasado 29 de octubre.

Desde el PSPV, José Luis Lorenz ha sostenido que tres meses después de la dana siguen esperando a un conseller "desaparecido" que "obligó a las comunidades educativas a forzar su vuelta a los centros sin cumplir las condiciones adecuadas". Así, ha denunciado la "ausencia de planificación" de un responsable que "sigue el patrón" del 'president' de la Generalitat, el también "desaparecido" Carlos Mazón, "que se va a Alicante --el día de la dana--, no muestra ninguna empatía y no trabaja por la educación de los valencianos".

Ante esta situación, los socialistas han propuesto un plan de actuación para recuperar todas las infraestructuras educativas dañadas por la dana, "al que ya se ha unido el Gobierno de España", y han pedido a la Generalitat y particularmente a Rovira que "se ponga a trabajar de verdad". "Que no venga la comisión y huya de dar explicaciones, que diga falsedades como que había apoyo psicológico y lo que tiene que hacer es trabajar", han sostenido.

Lorenz ha asegurado que al PP y al Consell de Carlos Mazón "les cuesta" no decir mentiras, pero, pese a ello, ha mostrado su disposición para "trabajar por los centros educativos". "Venimos con la mano abierta", ha destacado, al tiempo que ha instado a la Conselleria de Educación a "dar las soluciones que necesitan" los alumnos de localidades afectadas por la dana.

COMPROMÍS VE A UN ROVIRA "INCAPAZ"

Desde Compromís, Verònica Ruiz, que se ha centrado en el ámbito cultural, ha lamentado que el departamento de Rovira sea "incapaz" de desarrollar sendo plan para este sector, especialmente a las artes escénicas, que esté "consensuado". "Una hoja de ruta compartida que tendría que hablar de replantear el presupuesto ordinario que está obsoleto", ha apuntado.

La diputada de la coalición ha aprovechado para cargar contra la política de ayudas de la Conselleria de Cultura: "No puede ser que salgan siempre a mitad de año y que acaben resolviéndose a final, porque no es de recibo para el sector".

También ha mencionado las ayudas directas para reponer el material perdido para lamentar que, de los cinco millones que se han destinado, las entidades culturales "todavía no han recibido un céntimo". Y pese a que el paquete de ayudas es "importante", la parlamentaria lo ha considerado "insuficiente".

Ruiz ha incidido en que se trata de propuestas de "reclama todo el sector cultural", por lo que ha emplazado a Rovira a "escuchar activamente", pese a que su Conselleria "ni está ni se le espera". En este punto, ha denunciado que las instituciones culturales valencianas "están cada día peor" y han "pasado de ser ejemplares" a estar "en su máxima decrepitud". "Todos los sectores están abandonados y las ayudas aún no han llegado", ha advertido.

"NO NOS PODEMOS FIAR DE SÁNCHEZ"

Mientras, desde Vox, Jesús Albiol ha urgido al Consell a reparar las más de 37 instalaciones deportivas afectadas por la dana, donde "no se puede desarrollar la actividad física". "El deporte no solo tiene beneficios físicos, sino también mentales, una terapia fundamental para la recuperación psicológica de las personas que han sufrido un trauma como la catástrofe del día 29", ha argumentado.

Por ello, ha insistido en la necesidad de reconstruir estas instalaciones, algunas de las cuales "se utilizan de vertederos y otras de desguace donde se acumulan vehículos". "Es urgente y necesario atenderlas", ha sostenido.

Albiol ha aprovechado para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras anunciar que el Ejecutivo central asumirá el 100% del coste de las infraestructuras municipales dañadas. "No nos podemos creer nada, tenemos el ejemplo de las víctimas del volcán de La Palma que todavía están esperando. No nos podemos fiar de Pedro Sánchez y no podemos dejarlo todo a que él una vez más abandone a los valencianos", ha señalado.

"CASI CÓMICO"

Finalmente, desde el PP, Beatriz Gascó ha afeado a los socialistas que propongan un plan de infraestructuras educativas cuando "está hecho desde la segunda semana" tras la dana, por lo que ha calificado esta iniciativa de "casi cómica". "Se hicieron más de 40 equipos que se dedicaron a ver el estado de todos y cada uno de los centros afectados para que la escolarización se pudiera retomar en un tiempo récord y así ha sido", ha expuesto.

Además, ha asegurado que, si se "hiciera caso" a este plan, "a día de hoy el alumnado valenciano todavía no estaría" de vuelta en las aulas, al tiempo que ha acusado al PSPV de hacer "tacticismo político" y se ha mostrado convencida de que esta actitud "les pasará factura más pronto que tarde".