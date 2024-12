PSPV y Compromís creen que las palabras de Pampols sobre planes de alerta son un "ataque directo" a la gestión de Mazón

El PP dice que "a toro pasado todo es más fácil de comentar" y Vox avisa que pedirá responsabilidades "caiga quien caiga"

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han considerado que las declaraciones del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, en las que aseguró que con planes de prevención ordinarios ante la dana del pasado 29 de octubre "se podían haber salvado vidas", suponen un "ataque directo" a la gestión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

Por el contrario, el PP ha reflexionado con que, "a toro pasado, todo es más fácil de comentar", mientras que Vox ha avisado de que pedirá responsabilidades "caiga quien caiga" cuando se sepa "a quién respondían esas defectuosas alertas". De esta manera lo han expuesto los portavoces de las distintas formaciones en Les Corts, en rueda de prensa tras la junta de síndics celebrada este martes.

De un lado, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha subrayado que Gan Pampols ha sido "muy claro" al "reconocer implícitamente que fallaron las alertas", por lo que, "si se hubiera avisado a la gente, se habrían salvado vidas". "Aunque --el vicepresidente-- añadió algún comentario desafortunado, dijo claramente que fallaron las alertas", ha recalcado.

Además, ha incidido en que estas declaraciones no le habrán hecho gracia a Carlos Mazón y ha considerado que esta sería una "buena pregunta" que hacerle al jefe del Consell cuando este "se deje y no vaya huyendo de los periodistas como si fueran ánimas apestadas". "Es una gran pregunta que podría contestar, si las palabras de Pampols le parecen adecuadas y correctas", ha subrayado.

"ÚNICAMENTE DEBERÍAN HABER SIDO EJECUTADOS"

Por otra parte, el síndic socialista, José Muñoz, ha interpretado las declaraciones de Gan Pampols como un "ataque directo al 'president' de la Generalitat" y ha hecho hincapié en que esos planes que podían haber salvado vidas a los que se refería el vicepresidente segundo "existían y únicamente deberían haber sido ejecutados".

Así, ha considerado que con las palabras de Gan Pampols "se demuestra que le dice a Mazón que actuó de manera negligente" porque existían esos planes y protocolos, pero "ninguno de ellos decía que el presidente tenía que estar de comida", sino "en el lugar donde se toman las decisiones", que es "lo que no hizo" el jefe del Consell aquel 29 de octubre.

"Lo que falló no fueron los planes ni los protocolos, sino lo que tenían que aplicarlos, y el mayor responsable que es Carlos Mazón estaba donde no tenía que estar y dejó a la sociedad valenciana en situación de desamparo", ha criticado Muñoz, que ha valorado que resulta "muy duro" que el recién nombrado vicepresidente "ataque de esa manera tan clara" al 'president' de la Generalitat, lo que demuestra que Mazón "no puede estar ni un minuto más" en su cargo. "Su propio Consell de manera tácita está pidiendo su dimisión", ha añadido.

Al margen de ello, ha mostrado sus discrepancias con Gan Pampols cuando aseguró que "hubo personas que fallecieron porque no se les conocía y que no se sabía que en bajos había personas mayores" y ha reprobado estas palabras porque, a su juicio, demuestran un "gran desconocimiento de la situación". "Es una barbaridad", ha lamentado.

"TIENE MÁS DATOS QUE NOSOTROS"

Desde Vox, José Mª Llanos ha asegurado que Gan Pampols "tiene más datos que nosotros" porque precisamente "para eso se le ha nombrado, para que busque dónde han estado los fallos y evitar que no se vuelvan a producir", ha subrayado.

Por ello, ha considerado que, si él "lo dice, habrá que aceptar que es así". No obstante, ha matizado con que lo que no sabe es "si ha dicho a quién respondían esas defectuosas alertas" y ha avanzado que cuando lo sepan exigirán responsabilidades "caiga quien caiga".

"SE TENDRÁ QUE CLARIFICAR"

Mientras, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha reflexionado con que "a toro pasado todo es más fácil de comentar" y ha señalado que lo que sí que "quedó claro" en la rueda de prensa del vicepresidente para la recuperación de este lunes es que el sistema de alertas "no era válido". En cualquier caso, ha subrayado que todo ello "se tendrá que clarificar conforme se vayan resolviendo estas cuestiones técnicas" y ha rechazado "jugar a la especulación".

"Si en los barrancos hubieran estado los sensores que determinaban el caudal, posiblemente se hubiera actuado de otra forma", ha afirmado, para seguidamente insistir en que las decisiones el día de la dana se tomaron "en base a las informaciones" de las que se disponía. "Si en determinadas situaciones no llega la información, es difícil tomar decisiones y alertar", ha apuntado.