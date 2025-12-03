PSPV, Compromís y EU-Podem critican el proyecto de presupuestos de Alicante para 2026 y Vox mantiene exigencias al PP

Archivo - Imagen de un pleno del Ayuntamiento de Alicante - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Alicante ya han hecho sus primeras reacciones después de que la junta de gobierno haya aprobado este miércoles el proyecto de presupuestos municipales para 2026, que contempla a 367,3 millones de euros. Por un lado, PSPV, Compromís y EU-Podem han criticado al ejecutivo del alcalde Luis Barcala (PP) por "recortar en inversiones", "hacer el ridículo" y ser "continuista y profundamente conservador". Mientras, Vox ha recordado que el "cumplimiento" de los acuerdos alcanzados anteriormente con los 'populares' son el "requisito" para que se sienten a negociar las cuentas.

En concreto, la portavoz del grupo socialista, Ana Barceló, ha valorado que la primera impresión es de "absoluta decepción". "Vuelven a bajar las inversiones y presentan proyectos reciclados que nunca terminan de ejecutarse. Encontramos un nuevo recorte en inversiones y más gasto corriente. Barcala ha rechazado cualquier diálogo previo con la oposición. En cualquier caso, da igual lo que prometa, porque no ejecuta ni la mitad de los proyectos que anuncia", ha apostillado.

La máxima representante del PSPV en el consistorio, a través de un comunicado, ha cuestionado que el ejecutivo municipal arremeta contra el Gobierno de España cuando este miércoles "se ha publicado" en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "que permitirá utilizar los remanentes acumulados para proyectos financieramente sostenibles".

Según Barceló, el equipo de gobierno local "critica" al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "como cortina de humo para intentar tapar que la Generalitat Valenciana no empezará 2026 con un nuevo presupuesto y, por tanto, se quedan en el aire todas las inversiones anunciadas para este año después de que Barcala sacara pecho".

Además, ha indicado que, "una vez que el gobierno de Barcala aporte a la oposición la documentación del presupuesto, se estudiará a fondo y se presentará una batería de enmiendas para defender los intereses y los derechos de los alicantinos y alicantinas, procurando las inversiones necesarias para los barrios".

"ROZA EL ESPERPENTO"

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, considera que "el equipo de gobierno municipal roza el esperpento" porque "el año pasado eran los presupuestos más sociales de la historia", tras lo que ha señalado: "El Gobierno de España nos interviene por incumplir la regla de gasto en excedernos en 30 millones y obligan a la dimisión del concejal de Hacienda. Y este año dicen que son los más expansivos, los más grandes".

Así, a su juicio, los presupuestos que ha presentado el PP "son muy repetitivos". "Se nos hace bola ya. Son los mismos proyectos anunciados año tras año, los mismos proyectos y, además, el tema está no en ampliar los millones, sino en ejecutar. Solo se ejecutan poco más de tres de cada diez euros", ha añadido en declaraciones distribuidas a los medios.

Y ha continuado: "Ni un centro social, ni un centro comunitario, ni una biblioteca, ni un centro de día ni centros deportivos. Cada vez destinan más a las contratas que no supervisan. Y encima le echan la culpa a Sánchez. O sea, que la ciudad esté abandonada, hecha una porquería, con los peores servicios públicos, es de Sánchez, dicen".

"Por cierto, el Gobierno de España ha lanzado una idea, una propuesta política. A ver qué votan. Vamos a poder gastar remanentes en inversiones sostenibles. Esperemos que el PP no vote que no, porque siempre votan que no cuando se destinan más recursos a los municipios, con tal de cargarse a Sánchez. Que miren por Alicante, que dejen de hacer el ridículo y que ejecuten los presupuestos con inversiones reales en los barrios", ha enfatizado Mas.

"OPACO Y SIN PARTICIPACIÓN"

En la misma línea, EU-Podem cree que el presupuesto presentado por el equipo de gobierno "vuelve a ser continuista y profundamente conservador" porque "las inversiones previstas alcanzan 19,6 millones para 350.000 habitantes, unos 56 euros al año por vecino".

"No es que Alicante no pueda invertir más: es que este gobierno no quiere. Prefiere dedicar recursos a prioridades ajenas al bienestar social, mientras mantiene infrafinanciadas políticas esenciales como vivienda, transición ecológica, mayores, cultura o juventud", han valorado desde la formación que representa Manolo Copé en el consistorio.

A través de un comunicado, EU-Podem ha valorado que el proceso en estas cuentas "ha sido opaco y sin participación, ignorando a todos los consejos y a las juntas de distrito, que son los espacios donde se debería escuchar la realidad de los barrios y partidas". "Frente a esa participación democrática, el gobierno ha optado por acuerdos de despacho con Vox, asumiendo cesiones ideológicas y frenando políticas públicas transformadoras", ha espetado al PP.

Por ello, ha aseverado que "la limitada inversión propuesta no es solo consecuencia de falta de visión, sino también de incapacidad", ya que, a su juicio, "el Ayuntamiento ni siquiera ha sido capaz de ejecutar buena parte del presupuesto del año anterior". "Este bloqueo administrativo deja problemas sin resolver y retrasa actuaciones necesarias", ha apostillado.

"No hablamos de un Ayuntamiento sin recursos, sino de un Ayuntamiento sin proyecto ni modelo de ciudad. Alicante necesita prioridades claras: vivienda pública asequible, cuidados, transición ecológica, cultura comunitaria y juventud. Con un gobierno que no planifica, no ejecuta y no escucha, lo que retrocede no son las cuentas, sino la ciudad. 15 céntimos al día por vecino y vecina de esta ciudad es lo que va a invertir el PP en 2026", han concluido desde EU-Podem.

"REQUISITO" DE VOX PARA "NEGOCIAR"

De otro lado, la portavoz de Vox en el consistorio, Carmen Robledillo, ha manifestado que su grupo elogia "la confianza que tiene el equipo de gobierno en la aprobación de los presupuestos antes de final de año y ojalá sea así por el bien de los alicantinos".

No obstante, ha recordado al PP que "todo lo que se está anunciando estos días son cuestiones pendientes de acuerdos anteriores", cuyo "cumplimiento" es su "requisito" para que se puedan sentar con los 'populares' para "negociar las cuentas de 2026". Cabe recordar que el ejecutivo de Barcala no tiene mayoría en el pleno y necesita recabar apoyos entre la oposición para sacar adelante iniciativas.

"Tenemos muchas medidas tanto presupuestarias como extrapresupuestarias que hay que pactar para aprobar los nuevos presupuestos y deberán aceptarlas si quieren nuestro voto a favor o nuestra abstención", ha subrayado la portavoz voxista.

Y ha concluido: "No vamos a dar ningún cheque en blanco como así venimos avisando en público y también en privado. Cada voto a Vox nos es prestado para cumplir nuestro programa y respetamos cada uno de ellos por la muestra de confianza que representan".