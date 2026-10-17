PSPV y Compromís-Front Valencià concurrirán juntos al Senado el 29N

Desde la alianza valenciana a la izquierda de los socialistas aseguran que se "dejarán la piel por una mayoría progresista" en las dos cámaras

MADRID/VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)

El Partido Socialista y otras formaciones de izquierda han llegado a un acuerdo para concurrir juntos en las listas al Senado en 47 circunscripciones para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Este pacto, bautizado 'Senado de Progreso', tendrá también su reflejo en la Comunitat Valenciana, donde socialistas y partidos que integran Compromís-Front Valencià unirán fuerzas en las candidaturas a la Cámara Alta.

Desde Compromís-Front Valencià --la alianza sellada por Compromís, Podem, EUPV y ERPV-- subrayan a Europa Press que igual que han conseguido una candidatura única en el Congreso siendo "un referente de unidad en todo el Estado, también colaboramos en el Senado con otras fuerzas para evitar una mayoría de la derecha y la extrema-derecha".

"Estos años hemos visto la utilización partidista de la institución por parte de PP y Vox y nos dejaremos la piel por una mayoría progresista tanto en el Congreso como el Senado", garantizan.

Fuentes conocedoras de las negociaciones han comentado a Europa Press que hay que perfilar los detalles en los próximos días --hay tiempo para formalizar las candidaturas hasta el 26 de octubre--, aunque en líneas generales se prevé que Front Valencià se reserve un puesto en cada circunscrupción --en concreto las formaciones que se integrán son Compromís y Esquerra Unida-- con el número 1 para representantes socialistas.

"Los partidos de izquierda hemos alcanzado un acuerdo histórico", han celebrado desde el PSOE en un comunicado difundido a última hora de este viernes, en el que han anunciado que todas las formaciones se presentarán bajo una misma papeleta en la Cámara baja con el nombre Senado de Progreso.

Este acuerdo "se concretará de forma mayoritaria en 43 provincias y 47 circunscripciones", han detallado desde Frente Amplio. "A partir de ahora las fuerzas políticas participantes debemos ser consecuentes con este esfuerzo, tal y como hemos demostrado para llegar hasta aquí a través del diálogo y la responsabilidad", han afirmado desde el espacio a la izquierda del PSOE.

Todos los firmantes han coincidido en calificar de "histórico" este acuerdo. Los socialistas han reivindicado que es un paso "a la altura del momento político que vivimos", así como de las "demandas de millones de ciudadanos". Y han destacado que "solo desde la unidad de quienes creemos en la justicia social y la igualdad podremos seguir avanzando" frente a "los recortes que plantean PP y Vox en las pensiones, la vivienda y los derechos sociales".

Así, han calificado este acuerdo de "buena política" al "sumar fuerzas" y "poner las instituciones al servicio del bienestar de la gente" por una "urgencia democrática" para que el Senado "recupere su verdadera vocación y deje de estar sometido a los intereses de PP y Vox".

"MUCHAS SENSIBILIDADES"

Y han celebrado que "muchas sensibilidades" como las que hay en los partidos que han rubricado esta coalición hayan priorizado "un propósito compartido", que es que España "siga mirando hacia adelante y hacer posible un Senado de progreso".

Un mensaje que han compartido desde Frente Amplio: "Estamos convencidos de que es una urgencia democrática devolver al Senado el papel que le asigna la Constitución, es decir, ser un verdadero lugar de encuentro y cooperación entre territorios, comunidades y ciudades autónomas".

En un vídeo grabado, la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado que hoy suman "millones de reivindicaciones que darán forma a un futuro lleno de respuestas justas e igualitarias" gracias a "los esfuerzos y la generosidad" de quienes forman la coalición de izquierdas.

En este sentido, los socialistas han llamado a "transformar el desaliento en esperanza" y "en hechos concretos que mejoren la vida de las personas": "Estamos un paso más cerca de ampliar la mayoría progresista y seguir conquistando derechos", han concluido.