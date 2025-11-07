PSPV y Compromís insisten en exigir elecciones y auguran que el sustituto de Mazón será “un títere en manos de Vox”

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví (1i), y el portavoz del PSOE en las Corts de Valencia, José Muñoz (2i), durante el Debate de Política General - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 (EUROPA PRESS)

PSPV y Compromís han vuelto a exigir la convocatoria de elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana para “devolver la voz al pueblo” tras la dimisión de Carlos Mazón como ‘president’ de la Generalitat. Además, han advertido que, si PP y Vox llegan a un acuerdo para nombrar a un sucesor, será “un títere” de los ‘populares’ en manos de la ultraderecha.

Así lo han manifestado en sendas declaraciones a los medios en Les Corts la diputada socialista Alicia Andújar y el síndic de Compromís, Joan Baldoví. Mazón dimitió el pasado lunes y sigue gobernando en funciones, mientras PP y Vox tienen de plazo hasta el 19 de noviembre para acordar a su sucesor o, de lo contrario, se activaría el proceso electoral.

Desde el PSPV, Andújar ha reiterado el lema ‘Volem votar’ que llevan meses repitiendo los socialistas valencianos, ya que ha lamentado que “estamos completamente vendidos a la ultraderecha”.

La diputada socialista no ha querido valorar la posibilidad de que PP y Vox escojan al síndic ‘popular’, Juanfran Pérez Llorca, como sucesor de Mazón: “A mí me da lo mismo. Lo que me preocupa muchísimo es el precio que pueden pagar los valencianos y por eso queremos votar”.

Preguntada por las encuestas electorales que no dan una subida notable al PSPV, ha replicado que lamentan que sea Vox, “el partido menos votado de los que está en el arco parlamentario”, quien tenga capacidad de decidir.

“Las encuestas dirán lo que dirán, pero nosotros entendemos que en una situación en la que se está condenando el futuro de la Comunitat Valenciana tiene que ser el propio pueblo el que vote y decida”, ha abundado.

Por su parte, Baldoví ha tachado de “espectáculo absolutamente lamentable” las negociaciones entre PP y Vox, ya que considera que se dirime el sucesor de Mazón entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “o Aznar”, y el presidente de Vox, Santiago Abascal. “Es absolutamente indigno y obsceno lo que está pasando”, ha opinado.

El síndic de Compromís ha sostenido que ni PP ni Vox piensan realmente en lo que le interesa a los valencianos, sino “única y exclusivamente en sus intereses electorales”. Según ha expuesto, al PP no le interesa ir a elecciones y, por tanto, “aceptará todo lo que le diga la extrema derecha, que ha subido su apuesta”.

LLORCA, "MAZÓN PUNTO DOS"

Cuestionado por Pérez Llorca como posible nuevo ‘president’, ha explicado que tienen una “relación cordial”, pero ha remarcado que el ‘popular’ ha estado apoyando a Mazón y acusando a la izquierda de “hacer política con el dolor de las víctimas” de la dana.

”Pérez Llorca es Mazón versión dos, Mazón punto dos. Es amigo personal de Mazón y ha estado a su lado”, ha recalcado, para recordar que el también secretario general del PPCV estuvo pilotando las negociaciones de Vox que fructificaron en el acuerdo de investidura de Mazón en 2023.

En cualquier caso, Baldoví ha sostenido que, sea quien sea el propuesto para suceder a Mazón, será "un títere en manos de la extrema derecha", mientras a su juicio con la dimisión del todavía 'president' en funciones “se ha cerrado una etapa y ahora toca devolverle la voz al pueblo”.

Por parte del PP, el diputado Vicente Betoret ha rechazado especular sobre las negociaciones porque no le "toca" a él a hacerlo y no tiene "ninguna preferencia" porque será "quien diga el partido".

Tampoco ha querido contestar a si las conversaciones se pilotan desde Madrid o si será escogido el síndic 'popular', Juanfran Pérez Llorca. "No tengo ni idea", ha zanjado a preguntas de los periodistas.

