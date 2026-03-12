PSPV y Compromís no se fían del anuncio de Llorca de 120.000 viviendas en suelo dotacional y exigen que lo aclare

Diputados de PSPV y Compromís en la junta de síndics de Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Compromís han mostrado reticencias al anuncio del ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de que la liberalización de suelo dotacional municipal en desuso permitirá construir 120.000 viviendas y han reclamado que lo aclare, además de reprocharle que lo haya avanzado antes de hablarlo con los ayuntamientos.

Así han valorado los grupos de la izquierda en Les Corts, en rueda de prensa tras la junta de síndics, el anuncio de que el Consell impulsará en los próximos meses los planes habitacionales locales para permitir que los ayuntamientos puedan liberar suelo que lleve muchos años sin uso para destinarlo a construir vivienda, con la previsión de llegar a 120.000 nuevos inmuebles.

El síndic socialista, José Muñoz, ha sostenido que esta cifra es “irreal” para dar respuesta a un problema tan grave como el de la vivienda, al tiempo que ha recordado que el ‘expresident’ Carlos Mazón dijo que esta legislatura se construirían 10.000 viviendas de protección pública (VPP).

Se ha preguntado si “lo que está diciendo Pérez Llorca es que va a dar suelo dotacional a empresarios para que construyan viviendas en suelo público donde está previsto construir colegios, centros sanitarios o parques”. “Menos mensajes efectistas y más letra pequeña”, ha reclamado.

Muñoz ha advertido que su partido estará “muy vigilante” para comprobar si esta medida supone “dar suelo dotacional gratis a empresas privadas para que vuelvan a replicar el escándalo de Alicante”, en alusión a la polémica por las adjudicaciones de VPP a cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos.

Al respecto, ha reprochado a Llorca que dijera que “las comisiones de investigación últimamente en España no son un ejemplo para los ciudadanos: sirven para poco”, a preguntas de los periodistas sobre la comisión de investigación en Les Corts sobre la polémica de las VPP. También ha exigido que aclare a qué se refiere con incluir el arraigo como requisito para acceder a una vivienda pública.

"LLORCANUNCIO"

Desde Compromís, Joan Baldoví ha tachado de “ocurrencia” el anuncio de las 120.000 viviendas, que considera una propuesta “poco meditada” sin “hablar con los ayuntamientos” previamente. “Es un ‘Llorcanuncio’”, ha ilustrado.

Baldoví ha reclamado a Llorca que, en lugar de hacer anuncios “de manera muy gratuita”, ayude a la gente que necesita vivienda controlando el precio de los alquileres mediante la declaración de tensionadas, aunque cree que tiene “poco interés” en hacerlo.

En respuesta a estas críticas, el síndic del PP, Nando Pastor, ha acusado a la izquierda de “utilizar los problemas de vivienda para hacer política” y ha reivindicado el anuncio de Llorca como “una medida potente, contundente y novedosa que apunta a la escasez de suelo” para construir.

Tras reprochar a PSPV y Compromís que critican “y no proponen nada alternativo”, el ‘popular’ ha garantizado que “el Consell estará desmenuzando en este momento la letra pequeña” de la medida y “en breve la facilitará”.

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, se ha mostrado a favor de cualquier medida que suponga liberalizar suelo para generar vivienda, ya que ha señalado que es un problema que afecta a jóvenes que no la pueden pagar “y tienen que compartir casi pisos patera por habitaciones”. “Lo apoyaremos porque es parte de nuestro programa”, ha avanzado.