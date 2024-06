PSPV y Compromís reprochan la "cobardía" de Catalá por no votar una propuesta sobre la Capital Verde en Corts

El PP replica que la iniciativa "no contiene ninguna propuesta" de interés sobre la Capitalidad y lamenta que no les aceptaran una enmienda



VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han criticado a la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), porque no ha participado en la votación de una proposición no de ley de Compromís sobre la Capitalidad Verde Europea, mientras que el resto del grupo del PP y Vox no han apoyado la propuesta y no ha salido adelante.

La diputada de Compromís Paula Espinosa defendió esta propuesta en la sesión plenaria de este miércoles. Su propuesta tenía dos puntos de resolución: el primero, que Les Corts mostraran su reconocimiento a la condición de València como Capital Verde Europea durante el año 2024 y se comprometieran a promocionar la sostenibilidad urbana en el marco de las ciudades Misión de la Unión Europea.

El segundo punto pedía instar al Consell a "desarrollar las políticas de lucha contra el cambio climático desde la transversalidad en el ámbito del gobierno valenciano y en cumplimiento con los compromisos adquiridos en la Ley 6/2022, de 5 de diciembre, del cambio climático y la transición ecológica de la Comunitat Valenciana" y "rechazar las posiciones negacionistas sobre el cambio climático".

La diputada del PP Verónica Marcos presentó una enmienda a esta propuesta en la que instaba también a pedir al Gobierno de España que se reconociera la capitalidad como Acontecimiento Excepcional, algo que Espinosa no aceptó.

Así, en la votación de este jueves, PSPV y Compromís han apoyado la iniciativa, mientras que el PP y Vox han votado en contra --y por tanto, no ha salido adelante-- pero la alcaldesa no ha participado en la votación, algo que ambos partidos han criticado posteriormente.

El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha reprochado a Catalá que este ha sido un "acto de cobardía política" y la ha acusado de "ir en contra de los intereses de la ciudad de Valencia".

Por su parte, Espinosa ha considerado que Catalá "no está liderando el proyecto" porque "no se lo cree" y ha calificado de "realmente decepcionante" que la alcaldesa no haya tenido "la capacidad de liderazgo para que el PP apoyara la Capital Verde Europea".

"HUMILLACIÓN" A VALÈNCIA

También a nivel municipal se han pronunciado ambas formaciones, que han considerado que esta votación ha sido una "humillación" a la ciudad por parte de la alcaldesa.

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Papi Robles, ha manifestado que Catalá "no sólo ha fracasado en su promesa de hacer de València una ciudad más verde y segura, sino que ha fracasado también como líder de su propio gobierno y de su propio partido que hoy ha votado en contra de la Capitalidad Verde Europea de València". Por ello, la ha acusado de humillarse "haciendo seguidismo de los postulados desquiciados y conspiranoicos de la extrema derecha con la que gobierna".

Por su parte, el concejal socialista Borja Sanjuán ha calificado la votación de "humillación" a la alcaldesa y ha señalado que Catalá "se ha escondido" para no votar en contra de sus ciudad en lugar de "enfrentarse al PP y conseguir que su partido apoyara la declaración de apoyo a València". En su opinión, "ha dejado claro que el escaño de Les Corts solo es una excusa para estar aforada".

"NINGUNA PROPUESTA DE INTERÉS"

Fuentes del PP a nivel municipal han señalado, por su parte, que la PNL de Compromís "no contiene ninguna propuesta de resolución sobre la Capitalidad Verde de interés, utiliza la Capitalidad como enganche para imponer sus criterios sobre cambio climático y no habla de lo importante".

Así, han insistido en que en ella, como pedía la enmienda del PP, no se "pide al gobierno de Pedro Sánchez que apoye la Capitalidad Verde con presupuesto e incentivos fiscales para que las empresas inviertan en la Capitalidad Verde".

"La pregunta que hay que hacerse es por qué Compromís no aceptó ayer la enmienda transaccional del PP donde se pedía al Gobierno que declarara la Capitalidad como Acontecimiento Excepcional de Interés Público. Su rechazo a la enmienda del PP en les Corts se une a la abstención del martes en el Congreso, por lo que aquí quien no tiene un apoyo firme a la Capitalidad es Compromís y el PSOE que sigue sin exigir a Sánchez el Decreto Ley de forma inmediata", han aseverado.

Por ello, desde el PP han aseverado que "los únicos que no apoyan la capitalidad son la izquierda, porque no exigen al Gobierno que invierte y que declare inmediatamente acontecimiento de excepcional interés la capitalidad".