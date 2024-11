PSPV y Compromís ven a Mazón "incapaz de liderar la reconstrucción" y de "recuperar la confianza"

El 'president' pide a los partidos dar un "paso adelante" tras la DANA: "No escatimaremos esfuerzos, no dejaremos de trabajar"

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Compromís han asegurado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, es "incapaz de liderar la reconstrucción" tras la DANA y de "recuperar la confianza del pueblo valenciano", además de reprocharle que no haya dado explicaciones de "las seis horas que estuvo desaparecido" hasta que llegó al CECOPI el 29 de octubre. Por su parte, Vox ha instado a Mazón a liderar "de una vez el futuro de los valencianos" y elegir "con quién quiere reconstruir".

Así se han pronunciado este viernes por la tarde los tres grupos de la oposición en Les Corts durante sus contrarréplicas a Mazón en el pleno monográfico centrado en sus explicaciones sobre la gestión de la DANA.

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha afeado a Mazón que "se presente como una víctima" cuando lo ve como "un obstáculo" para la Comunitat y su futuro y "sin autoridad moral para liderar nada" porque "no aporta seguridad". "Los vecinos tiemblan cuando llega una alerta roja porque usted está al mando", ha aseverado.

Es más, ha sostenido que Mazón está "acorralado por sus mentiras" y se ha preguntado "cómo va a generar confianza en la reconstrucción si no ha sido capaz de gestionar esta crisis". "Hay una frase que le perseguirá", ha señalado en alusión a la afirmación de hoy del 'president' de que no optará a la reelección si no es capaz de liderar la recuperación.

Frente a ello, ha defendido la propuesta "seria" del PSPV de nombrar a un 'president' temporal y de transición para "eliminar la crisis institucional y de confianza hacia la Generalitat que Mazón ha provocado". "Queremos superar su etapa", le ha espetado, y ha instado a todo el PP a reflexionar al respecto porque "no puede continuar ni un minuto más" al frente del Consell.

"ESTÁ MUY SOLO"

En esta línea, ha afirmado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "hoy le apoyará menos que ayer pero más que mañana" y que Mazón "está muy solo" si "nadie a su alrededor le dice que está acabado". "Debe dejar de preocuparse por su carrera política y empezar a hacerlo por el Código Penal", ha lanzado.

Para rematar, ha pedido a Mazón que "no acabe" como el 'expresident' Francisco Camps y ha reivindicado que "para que la sociedad valenciana avance, tiene que dar un paso atrás".

Desde Compromís, Joan Baldoví se ha preguntado "cómo va a liderar la reconstrucción" Mazón si no fue "capaz de llegar a tiempo al Centro de Coordinación de Emergencias".

"LES HA FALLADO, ABANDONADO Y MENTIDO"

"Usted no va a recuperar nunca la confianza del pueblo valenciano: es un 'president' que les ha fallado, abandonado y mentido", ha enfatizado.

Tras preguntarse qué habría hecho Mazón si el anterior Consell hubiera tenido "200 muertos encima de la mesa", Baldoví ha señalado que "lo grave" de lo sucedido el 29 de octubre es "irse a comer teniendo inundado Chiva y Utiel" y "llegar tarde dos horas y pico al CECOPI".

También le ha reprochado que "intente poner el foco sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)" cuando "cualquier persona con un teléfono tiene todos los datos en tiempo real de ríos y barrancos" y podrían haber accedido a ellos sus "centenares de altos cargos y asesores".

Por otro lado, Baldoví ha destacado que su grupo propuso en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 para destinar una partida a obras de drenaje y eliminación de maleza de ríos a su paso por L'Horta ante el peligro de inundaciones, "con el voto en contra de la flamante consellera de reconstrucción".

"DE PRIMERO DE EMERGENCIAS"

En su turno de réplica, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha exigido al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que lidere "de una vez el futuro de los valencianos" y le ha instado a elegir "con quién quiere reconstruir". "Los muertos ya los tenemos, por desgracia, pero lo que está claro es que esto tiene que resurgir", ha asegurado.

Al margen de ello, ha afeado al jefe del Consell que aquel 29 de octubre compareciera ante los medios a las 13.15 horas para decir que la DANA "se va" cuando no era así. "No podía decirlo, eso es de primero de emergencias. Si resulta que nos dicen que la DANA se irá hacia las seis, oiga, pues esperemos a las seis", ha planteado.

También ha considerado que una de las "omisiones" que ha cometido el dirigente autonómico tras la DANA es no decretar el nivel 3 del plan regional de emergencias. "No lo entendemos", ha confesado Llanos, que ha reiterado a Mazón que tendría que haber pedido "desde el minuto uno" la declaración de nivel 3 de emergencia nacional.

Además, ha insistido en que el Estado autonómico se ha demostrado "colapsado, inútil y fallido" en esta catástrofe y ha cargado contra el PSOE y Compromís, partidos a los que ha reprochado su "bajeza moral": "Hay algunos que no están para reconstruir ni aquí ni en la calle ni el en Congreso, están para destruir si no lo manejan ellos".

MAZÓN PIDE DAR UN "PASO ADELANTE"

Por último, en su contrarréplica, el 'president' de la Generalitat ha subrayado que hoy no es la prioridad ni el día para hacer "cálculo político", por lo que ha alentado a los distintos grupos a dar un "paso adelante" para afrontar la reconstrucción.

Al síndic de Vox, Mazón le ha garantizado que cada día se pone "encima de la mesa" al Gobierno la reivindicación de "todo lo que necesitamos" y ha matizado que no se trata de mantener una "relación utilitarista": "No era necesario que durante varios días estuviéramos pidiendo más despliegue de fuerzas, porque con la primera activación la UME y el Ejército ya está perfectamente habilitada".

Mazón también ha agradecido a José Mª Llanos su disposición a colaborar: "Tengo claro que con usted sí, con toda la crítica, unas veces estaré a favor y otras veces discreparé. Yo a usted no lo excluyo, no se me ocurriría jamás". Dicho esto, ha argumentado que no va a "rechazar ninguna ayuda, aunque sea de quien podemos discrepar políticamente".

Al síndic de Compromís, Joan Baldoví, le ha afeado que las actuaciones en el barranco del Poyo no pudieron ponerse en marcha por la ley de la huerta impulsada por la coalición y le ha reprochado que él, como candidato a la Presidencia de la Generalitat, "jamás" utilizó "los 10.500 muertos de la pandemia" porque era algo que "no corresponde". También ha negado que la Generalitat haya rechazado la ayuda de bomberos, militares y demás medios.

Y al síndic socialista, José Muñoz, le ha echado en cara que vuelva hacer "cálculo político" y, sobre el ofrecimiento del PSPV para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2025, le ha espetado: "No sé si oferta ha durando tanto como la del presidente temporal que acaba de proponer".

Por último, Mazón ha cerrado su intervención garantizando que su objetivo es "restituir lo que se merecen los valencianos", para lo que ha animado a las demás fuerzas políticas a dar un "paso adelante" y trabajar "codo con codo". "A pesar de la tragedia, estamos aquí para decirles que estas Corts y la Generalitat no escatimarán esfuerzos en esta recuperación, no dejaremos de trabajar lo que sea necesario (...), no descansaremos hasta que cada familia entre de lleno en la recuperación", ha prometido.