PSPV y Compromís votarán en contra del decreto que elimina el tope salarial para altos cargos y Vox lo "estudiará"

VALÈNCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Compromís votarán en el pleno de Les Corts de la próxima semana en contra de la convalidación del decreto del Consell sobre la movilidad de los funcionarios a consecuencia de la dana, al incluir una disposición que limita el tope salarial para los altos cargos de la Generalitat.

Por su parte, Vox "estudiará" si apoyará o no no este decreto, que no saldría adelante si no cuenta con su voto a favor al estar el PP en minoría parlamentaria.

Así se han posicionado los grupos de la oposición, en rueda de prensa tras la junta de síndics, sobre el Decreto-ley 13/2024, de 26 de noviembre, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la gestión, organización y movilidad del personal empleado público tras la dana.

Este decreto, uno de los ocho que se someterán a convalidación en el próximo pleno, incluye una disposición final que permite que consellers y secretarios autonómicos superen el tope salarial fijado hasta el momento en el 15% por encima de lo que cobra el 'president', Carlos Mazón (80.173 euros anuales).

Desde el PSPV, José Muñoz ha criticado que se incluyera esta disposición "con alevosía y nocturnidad", algo que ha relacionado con la incorporación de Francisco José Gan Pampols como vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la dana.

Ha denunciado que es algo "indignante" para el diálogo social, ya que ha sostenido que el decreto estaba previamente negociado con los sindicatos sin incluir esta medida, y se ha preguntado si Vox votará en contra.

En cualquier caso, Muñoz ha avanzado que los socialistas no apoyarán este decreto y tampoco pedirán que se tramite como proyecto de ley.

Joan Baldoví (Compromís) sí ha anunciado que su grupo pedirá que se tramite como proyecto de ley, con el objetivo de hacer "todo lo posible para que decaiga el aumento de sueldos".

"Veremos qué hace Vox y sus principios son como los de Groucho Marx, que cambian según el día", ha añadido.

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha admitido que "la postura de Vox es que no se elimine ningún límite de los salarios". "Si no tiene una limitación, desde luego que nosotros vamos a mantener lo que siempre hemos dicho", ha agregado.

Al ser repreguntado por si votarán a favor, Llanos ha contestado: "Tendremos que estudiarlo. Se verá el día 15".