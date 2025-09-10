El PSPV cree que la declaración del oficial-jefe de Bomberos demuestra que Emergencias "contaba con toda la información"

VALÈNCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Emergencias del PSPV en Les Corts, Alicia Andújar, ha considerado que la declaración del oficial-jefe de guardia en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia el pasado 29 de octubre, día en que tuvo lugar la catastrófica dana, ante la magistrada de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, pone de manifiesto que Emergencias de la Generalitat "contaba con toda la información para haber adoptado medidas de protección a la población".

En su declaración en calidad de testigo, el oficial-jefe ha afirmado que a las 17.30 horas el barranco del Poyo iba al "límite de agua" y se comunicó a Emergencias, a quien también ha achacado la falta de instrucciones respecto a la supervisión de bomberos en ese barranco: "Si desde el Centro de Emergencias se hubiese dado una instrucción más detallada, con permanencia y con lecturas cada cierto tiempo, se hubiese hecho así".

Para Andújar, este testimonio "ha puesto de manifiesto una vez más que el Centro de Coordinación de Emergencias contaba con toda la información para haber adoptado medidas de protección a la población" el día de la dana.

"En el 112 se recibió una llamada de socorro alertando que el barranco del Poyo a su paso por Riba-roja iba al límite de agua a las 17.30 de la tarde, y dicha llamada de socorro fue remitida a los bomberos, por lo que esta declaración nos ha vuelto a dejar claro que el Cecopi contaba con información, pero no supo gestionarla", ha expuesto, en declaraciones remitidas a los medios.

Además, ha hecho hincapié en que la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, responsable de Emergencias, "no tenía ni idea de emergencias", mientras que la actual vicepresidenta primera, Susana Camarero, "se desconectó a las 17.40 para irse a una entrega de premios", y el jefe del Consell, "seguía" en El Ventorro "apurando copas de vino".