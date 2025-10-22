El PSPV cree que la gestión de los 12 millones "perdidos" de donaciones por la dana demuestra la "estafa moral" de Mazón

El portavoz del PSOE en Les Corts, José Muñoz, interviene durante una sesión de control al president de la Generalitat, a 2 de octubre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha considerado que la gestión por parte del Consell de los 12 millones de euros "perdidos" de las donaciones por la dana del 29 de octubre del pasado año demuestran la "estafa moral" que representa el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, al que ha reprochado que tenga "parado" parte de este dinero casi un año después de la catástrofe que dejó más de 220 víctimas mortales.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles en Les Corts, al ser preguntado por la gestión de la cuenta solidaria que creó la Generalitat en noviembre de 2024 para canalizar el dinero procedente de las donaciones. Este martes, la vicepresidenta del Consell Susana Camarero explicó que, de las ayudas aprobadas la pasada semana por 4,6 millones de euros, 3,4 millones procedieron de esta cuenta.

Muñoz ha incidido en que los 12 millones "estaban perdidos" y ha sido "una información periodística la que sacó a la luz que existían unas donaciones de esta cantidad y que estaban en ese momento parados". "Como siempre, el gobierno de Carlos Mazón reacciona ante las informaciones y siempre cuenta mentiras, directamente", ha criticado, al tiempo que ha señalado que "hasta ayer pensábamos que las ayudas que se le daban a los afectados por la dana eran a pulmón del propio Mazón".

"Prácticamente parecía que lo sacaba de su bolsillo, reiterando que todas las ayudas son a pulmón", ha afirmado Muñoz, antes de replicar al jefe del Consell: "Bueno, a pulmón, de los donantes, de esas personas que, desinteresadamente, por una cuestión de solidaridad, en el peor momento de la Comunitat Valenciana, decidieron hacer una aportación sacándose lo poco que tendrían en los bolsillos para darlo a un bien común".

"Un bien común que ha sido, como siempre, mal gestionado por Carlos Mazón porque lo tiene parado", ha apostillado el portavoz socialista, para quien esta situación resulta ser "absolutamente aberrante", más todavía "cuando todos los días reclama más y más dinero al Gobierno de España y más ayudas". Todo ello, mientras dice "que hace la reconstrucción él solo", por tanto, "mintiendo a la ciudadanía".

"RECORDAD DÓNDE Y CÓMO ACABÓ BLASCO"

En definitiva, a su juicio toda esta situación "demuestra también el calado o la baja estafa moral y la baja altura moral" del 'president' de la Generalitat. "Nos hacían falta pocos argumentos más, pero este es tremendo", ha sostenido Muñoz, que ha criticado también que esta "mentira va correspondida con lo de los fondos que él está gestionando", porque, según ha reivindicado, "todo el dinero que está llegando a los bolsillos de los afectados por la dana viene del Gobierno de España".

"Siempre que hay dinero para la solidaridad y está en manos del PP, algo falla. El último fue el dinero de la cooperación internacional de --el exconseller Rafael-- Blasco. Recordad dónde acabó ese dinero y cómo acabó Blasco, en la cárcel y ese dinero, malversado", ha agregado Muñoz, que ha garantizado que los socialistas permanecerán "muy atentos a ver qué ocurre con esos 8 millones y medio restantes que están paralizados por el gobierno de Mazón". "Exigimos saber a dónde va a ir", ha zanjado.